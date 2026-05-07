English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • TMC heavyweight left party: ফিরহাদ হাকিমকে কামান দেগে দল ছাড়লেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

TMC heavyweight left party: ফিরহাদ হাকিমকে 'কামান দেগে' দল ছাড়লেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

Howrah TMC heavyweight leader left party: নিশানা করেন রাজ্যের তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। বলেন, সাহায্যের জন্য মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলে কেবল মৌখিক আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সুজয় বাবুর কথায়, "টাকা চাইতে গেলে মনে হতো যেন ভিক্ষা করতে গিয়েছি।"

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 7, 2026, 04:52 PM IST
TMC heavyweight left party: ফিরহাদ হাকিমকে 'কামান দেগে' দল ছাড়লেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা
ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

দেবব্রত ঘোষ: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরই হাওড়া তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন। হাওড়া তৃণমূলে বড় ধাক্কা। দলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসহযোগিতা এবং উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল ছাড়লেন হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসক ড. সুজয় চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি তাঁর এই দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান। 

Add Zee News as a Preferred Source

ফান্ডের অভাব ও প্রশাসনিক উদাসীনতা
সুজয় বাবু এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রায় সাড় চার বছর তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রথম দিকে কাজ করার সুযোগ থাকলেও পরবর্তী সময়ে পুর পরিষেবা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি তীব্র অর্থসংকটের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন,"পুরসভার উন্নয়ন, কর্মীদের বেতন এবং ঠিকাদারদের বকেয়া মেটানোর জন্য ফান্ডের প্রয়োজন ছিল। আমি বারবার আরবান ডেভেলপমেন্ট দপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কাজের জন্য কোনও টাকা পাওয়া যায়নি।"

ববি হাকিমের বিরুদ্ধে তোপ
ড. সুজয় চক্রবর্তী নিশানা করেন রাজ্যের তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। বলেন, সাহায্যের জন্য মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলে কেবল মৌখিক আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সুজয় বাবুর কথায়, "টাকা চাইতে গেলে মনে হতো যেন ভিক্ষা করতে গিয়েছি। অথচ দলের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা করা হয়নি।" এই চূড়ান্ত অসহযোগিতার কারণেই তিনি আগে মুখ্য প্রশাসকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।

কেন এতদিন দল ছাড়েননি?
প্রশ্ন ওঠে, পদ ছাড়ার এতদিন পর কেন তিনি দল ছাড়লেন? এর উত্তরে সুজয় চক্রবর্তী জানান, সামনেই নির্বাচন ছিল। তাই সেই সময়ে দল ছেড়ে তিনি দলকে কোনওরকম বিপাকে ফেলতে চাননি। রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ থেকেই তিনি নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে আজ তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক এখন অতীত।

রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা
তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করতেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় যে, তবে কি তিনি অন্য কোনও শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন? তবে এখনই সেই জল্পনায় জল ঢেলেছেন সুজয় বাবু। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর নেই। তবে হাওড়ার রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এই নেতার দলত্যাগ যে তৃণমূল শিবিরের জন্য বড় ক্ষতি, তা মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এখন দেখার, ফান্ডের অভাবে কাজ থমকে যাওয়ার এই বিস্ফোরক অভিযোগ আগামী দিনে জেলা রাজনীতিতে কোন দিকে মোড় নেয়।

আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari PA Death: কে কেন খুন করেছে চন্দ্রনাথকে? একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে বিস্ফোরক সন্তানহারা মা, কাঁদতে কাঁদতেই চরম শাস্তির দাবি

আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari PA Death: চন্দ্রনাথকে 'নিকেশ' করতে ৫০ সেকেন্ডের নিখুঁত অপারেশন- খুনের ভয়ংকর, হাড়হিম টাইমলাইন

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
TMC heavyweight left partyHowrah TMC heavyweight leader left partyFirhad Hakim
পরবর্তী
খবর

Singur TATA Nano Land Acquisition case: সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর মাশুল: রাজ্যকে দিতে হবে ৭৬৫ কোটি টাকা? নতুন সরকার গঠনের আগেই বড় রায় কোর্টের
.

পরবর্তী খবর

Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক ব...