TMC heavyweight left party: ফিরহাদ হাকিমকে 'কামান দেগে' দল ছাড়লেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

TMC heavyweight left party: ফিরহাদ হাকিমকে 'কামান দেগে' দল ছাড়লেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা
দেবব্রত ঘোষ: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরই হাওড়া তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন। হাওড়া তৃণমূলে বড় ধাক্কা। দলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসহযোগিতা এবং উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন হাওড়া তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূল ছাড়লেন হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মুখ্য প্রশাসক ড. সুজয় চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি তাঁর এই দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান।
ফান্ডের অভাব ও প্রশাসনিক উদাসীনতা
সুজয় বাবু এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রায় সাড় চার বছর তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রথম দিকে কাজ করার সুযোগ থাকলেও পরবর্তী সময়ে পুর পরিষেবা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি তীব্র অর্থসংকটের কথা উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন,"পুরসভার উন্নয়ন, কর্মীদের বেতন এবং ঠিকাদারদের বকেয়া মেটানোর জন্য ফান্ডের প্রয়োজন ছিল। আমি বারবার আরবান ডেভেলপমেন্ট দপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন স্তরে আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কাজের জন্য কোনও টাকা পাওয়া যায়নি।"
ববি হাকিমের বিরুদ্ধে তোপ
ড. সুজয় চক্রবর্তী নিশানা করেন রাজ্যের তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। বলেন, সাহায্যের জন্য মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলে কেবল মৌখিক আশ্বাসই মিলেছে, বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সুজয় বাবুর কথায়, "টাকা চাইতে গেলে মনে হতো যেন ভিক্ষা করতে গিয়েছি। অথচ দলের পক্ষ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা করা হয়নি।" এই চূড়ান্ত অসহযোগিতার কারণেই তিনি আগে মুখ্য প্রশাসকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন।
কেন এতদিন দল ছাড়েননি?
প্রশ্ন ওঠে, পদ ছাড়ার এতদিন পর কেন তিনি দল ছাড়লেন? এর উত্তরে সুজয় চক্রবর্তী জানান, সামনেই নির্বাচন ছিল। তাই সেই সময়ে দল ছেড়ে তিনি দলকে কোনওরকম বিপাকে ফেলতে চাননি। রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ থেকেই তিনি নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে আজ তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক এখন অতীত।
রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা
তৃণমূল ছাড়ার ঘোষণা করতেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় যে, তবে কি তিনি অন্য কোনও শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন? তবে এখনই সেই জল্পনায় জল ঢেলেছেন সুজয় বাবু। তিনি জানিয়েছেন, আপাতত অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর নেই। তবে হাওড়ার রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির এই নেতার দলত্যাগ যে তৃণমূল শিবিরের জন্য বড় ক্ষতি, তা মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। এখন দেখার, ফান্ডের অভাবে কাজ থমকে যাওয়ার এই বিস্ফোরক অভিযোগ আগামী দিনে জেলা রাজনীতিতে কোন দিকে মোড় নেয়।
