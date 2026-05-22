/Howrah Shamim Ahmed Arrested: মুম্বইয়ে ধরা পড়ল হাওড়ার তৃণমূলের বেতাজ বাদশা, রেহাই পেল না দুই সহযোগীও

Howrah: শেষমেশ পুলিসের জালে হাওড়ার বেতাজ বাদশা। মুম্বই থেকে গ্রেফতার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ শামিম আহমেদ। তার সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় আরও তিনজনকে।
দেবব্রত ঘোষ: অবশেষে পুলিসের জালে তৃণমূল নেতা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে। বৃহস্পতিবার রাতে মুম্বই থেকে বড়ে ও তার দুই সহযোগী জাভেদ আখতার ও ক্রান্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও হাওড়া সিটি পুলিসের যৌথ প্রচেষ্টায় এদের গ্রেফতার করা হয়। ভোটের ফল ঘোষণার পর এদের বিরুদ্ধে বোমাবাজি ও গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। এরপর থেকেই ফেরার ছিল বড়ে। শিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। তার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাতে গিয়ে গোপন হাভেলির সন্ধান পায় পুলিস।
শামিম আহমেদ আসলে কে?
মধ্য হাওড়ার শিবপুর থানার অন্তর্গত ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেতাজ বাদশা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে। তৃণমূলের ছত্র ছায়ায় দীর্ঘদিন থেকে ওই এলাকায় দাপট চালিয়ে এসেছে মধ্য হাওড়ার মন্ত্রী অরূপ রায় ঘনিষ্ঠ বড়ে। মধ্য হাওড়ার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের স্বামী তিনি। মধ্য হাওড়া বিধানসভার সংখ্যালঘু এলাকায় তাঁকে অনেকে 'ডন'ও বলে ডাকে। জানা যায়, একসময় শামিম ওরফে বড়ে শপিং মলে সামান্য কর্মচারি পদে কাজ করতেন।
শামিম কীভাবে আসে পুলিসের নজর?
ভোটের ফল ঘোষণার পর চওড়া বস্তি এলাকা অশান্ত হয়। বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনার অভিযোগ হয় বড়ে ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। বিজেপির অভিযোগ, বড়ের মদতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয় মধ্য হাওড়ার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পুলিস কয়েকজনকে আটক করে কিন্তু ঘটনার মাস্টারমাইন্ড বড়ে ঘটনার পর থেকেই ফেরার হয়ে যায়। বড়ের খোঁজে অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অভিযান চালাতে গিয়ে তাজ্জব পুলিস কর্তারা। পুলিস অভিযানের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়।
সামান্য ফ্ল্যাটের ভিতর বিলাসবহুল প্রাসাদ
শামিম তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকেন। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটের মধ্যেই তিনি একটি কুঠুরি বানিয়ে রেখেছিলেন। যা বিলাসবহুল। ওপর থেকে দেখে বোঝা যেত না নীচে এরকম ঘর রয়েছে। বিলাসবহুল ঘর, বেডরুম ড্রয়িং রুম,কিচেন, বাথরুম সবই রয়েছে সেখানে। সেখান থেকে সিসিটিভি মনিটরিং করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ফ্ল্যাটের বাইরে থেকে তা কিছুই বোঝা যেত না। বড়ের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিস। প্রশ্ন উঠছে, কোথা থেকে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি? কার মদতে এত বাড় বাড়ন্ত ছিল শামিম আহমেদের?
উল্লেখ্য, এই প্রথম শামিম পুলিসের নজরে আসেননি। এর আগে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলা চালানোর অভিযোগে NIA তদন্তভার নিয়ে গ্রেফতার করেছিল বড়েকে। যদিও এই অভিযানের ভাইরাল ভিডিয়ো সম্পর্কে হাওড়া সিটি পুলিসের কর্তারা কিছু জানাতে চাননি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)