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Train Cancellation: ১২ ঘন্টা লেট তিস্তা-তোর্সা! দেখা নেই একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের, ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ পরিস্থিতি

ফারাক্কায় ভূমিধসের কারণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের রেল পরিষেবা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেট করছে ট্রেন। যাত্রীরা স্টেশনে অপেক্ষা করেও দেখা পাচ্ছেন না ট্রেনের

Reported BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:13 PM IST
Train Cancellation: ১২ ঘন্টা লেট তিস্তা-তোর্সা! দেখা নেই একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের, ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ পরিস্থিতি
Image Credit: ১২ ঘন্টা লেট তিস্তা-তোর্সা!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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