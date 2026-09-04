/Train Cancellation: ১২ ঘন্টা লেট তিস্তা-তোর্সা! দেখা নেই একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের, ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ পরিস্থিতি

প্রদ্যুত্ দাস: মালদহ ডিভিশনের নিউ ফারাক্কা স্টেশনের কাছে ভূমিধসের কারণে একের পর এক উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন বাতিল হয়েছে। আজ, ৪ সেপ্টেম্বর একাধিক উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতগামী ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করেছিল পূর্ব রেল। শিয়ালদহ থেকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি অসম-গুয়াহাটি রুটের দূরপাল্লার ট্রেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেটে চলছে। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা লেটে ঢুকেছে। ভোর তিনটের সময়ে আসার কথা থাকলেও ট্রেন বেলা বারোটায় এসেছে। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, ধূপগুড়ি স্টেশন বেশ কিছু স্টেশনে যাত্রীশূন্য পরিস্থিতি, চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা। টিকিট ক্যানসেলের হিড়িক। অনেককেই বাধ্য হয়ে বিমানে ফিরছেন কলকাতায়। চরম ভোগান্তি যাত্রীদের।
ঠিক কী অবস্থা
নিউ ফারাক্কায় রেললাইনের মাঝে ধস নামাতেই এই বিপত্তি! ব্যাহত রেল পরিষেবা। উত্তরবঙ্গগামী একাধিক ট্রেন ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে বলে রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়িগামী একাধিক ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তুলনায় বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে। অনেক ট্রেনকে ঘুরপথে চালানো হচ্ছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রেলস্টেশনে। প্রতিদিন যেখানে যাত্রীদের ভিড়ে জমজমাট থাকে ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে, শুক্রবার সেই স্টেশনের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। কার্যত ফাঁকা স্টেশন চত্বরে হাতে গোনা কয়েকজন যাত্রীকে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ট্রেনের দেখা মিলছে না। অনেকেই প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা ধরে স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।
কী চলছে এখন?
অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রেললাইন মেরামতের কাজ চলছে বলেই এখন রেল সূত্রের খবর। দ্রুত ধসের জায়গা মেরামত করে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে রেল। তবে ঠিক কখন পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন নিত্যযাত্রীরা। তাঁদের আশা, দ্রুত মেরামতের কাজ শেষ হবে এবং স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে উত্তরবঙ্গের রেল পরিষেবা।
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