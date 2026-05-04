Howrah Uttar Assembly Election Results 2026: ২০১১ সালে পালাবদলের ভোটেই হাওড়া উত্তর আসনটি বামেদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। এক সময় বামেদের গড় বলে পরিচিত হাওড়া উত্তরে ২০২১ বিধানসভা ভোটে বিজেপি পায় ৪৪.১২ শতাংশ ভোট। ২০২৪ লোকসভা ভোটেও বিজেপির ভালো ভোট শেয়ার ছিল।    

সুদেষ্ণা পাল | Edited By: সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 4, 2026, 02:07 PM IST
Howrah Uttar Assembly Election Results 2026 Live: হাওড়া উত্তর কি ভেঙে দেবে সব রেকর্ড? হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হাওড়া উত্তরে এগিয়ে কে? বিজেপি না তৃণমূল?
হাওড়া উত্তরে এগিয়ে বিজেপির উমেশ রাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়া জেলার হাওড়া লোকসভা আসনের অন্তর্গত হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রটি। আগে হাওড়া নর্থ নামে পরিচিত ছিল এই কেন্দ্রটি। ২০১১ সালে নাম পরিবর্তন হয়ে হয় হাওড়া উত্তর। ২০১১ সালে পালাবদলের ভোটেই হাওড়া উত্তর আসনটি বামেদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। ২০১১ সাল থেকে টানা ৩টি ভোটেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৬ সালে এই হাওড়া উত্তরেই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি। এবার লড়াই হাড্ডাহাড্ডি

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়া জেলার হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:

ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): উমেশ রাই। 

তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): গৌতম চৌধুরী (বিদায়ী বিধায়ক, তাকেই এবার টিকিট দিয়েছে তৃণমূল)

জাতীয় কংগ্রেস (INC): ওম প্রকাশ জয়সওয়াল।

সিপিআই(এম) CPI(M): গৌতম রায়।

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: সপ্তম রাউন্ডের শেষে বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই ২৪৬২ ভোটে এগিয়ে।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস হাওড়া উত্তরে গৌতম চৌধুরীকে প্রার্থী করে। জয় হাসিল হলেও ভোটের ব্যবধান কমে। বিজেপির উমেশ রাইকে মাত্র ৫,৫২২ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন গৌতম চৌধুরী। তৃণমূল জয়ী হলেও, ব্যবধান কমে। এর কারণ, হাওড়া উত্তরে ধীরে ধীরে বিজেপির ভোটবৃদ্ধি। যা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। এক সময় বামেদের গড় বলে পরিচিত হাওড়া উত্তরে ২০২১ সালে বিজেপি পায় ৪৪.১২ শতাংশ ভোট।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
বিধানসভার মতো লোকসভা নির্বাচনেও একই ধরনের প্রবণতা চোখে পড়ে। ২০১৯  লোকসভা ভোটে বিজেপি হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ২,৯৬১ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস লিড পেলও তা ছিল মাত্র ১০,০৩১ ভোটের। হাওড়া উত্তরে মূলত হিন্দিভাষী ভোটার বেশি আর যাঁরা বেশিরভাগই বিজেপির ভোটার।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
 
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি। 

মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও  এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

