Suvendu Adhikari: যেন সুবিচার পাই: 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর কাছে আর্জি পিতৃহারা মেয়ের

Suvendu Adhikari: যেন সুবিচার পাই: 'মুখ্যমন্ত্রী' শুভেন্দুর কাছে আর্জি পিতৃহারা মেয়ের
Suvendu Adhikari: হাওড়ার মল্লিকে ফটকের কাছে শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন বিজয় মল্লিক। ২০১৬ সালের ১৭ জুন রাতে ওই অ্যাপার্টমেন্টেই খুন হন তিনি। ঘটনার বেকসুর খালাস পান মূল অভিযুক্ত পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রাই।
দেবব্রত ঘোষ: তৃণমূল জমানা শেষ। বাংলায় বিজেপি-রাজ। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের নতুন বিচারের আশায় বুঁক বাঁধছেন হাওড়ার বিজয় মল্লিকের পরিবার।
হাওড়ার মল্লিকে ফটকের কাছে শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন বিজয় মল্লিক। ২০১৬ সালের ১৭ জুন রাতে ওই অ্যাপার্টমেন্টেই খুন হন তিনি। পয়েন্ট ব্য়াঙ্ক রেঞ্জ থেকে বিজয়কে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্তে নেমে হাওড়া পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রাই-সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিস। কিন্ত বছর চারেক মামলার চলার পর, অভিযুক্তরা সকলেই বেকসুর খালাস পান।
নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন নিহতের পরিবারে। মামলা এখনও বিচারাধীন। নিহতের মেয়ের মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর শৈলেশ রায়ই সুপারি কিলার লাগিয়ে তাঁর বাবাকে খুন করেছেন। পুলিসের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ, কল রেকর্ডস সহ বিভিন্ন প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও নাকি তিনি ছাড়া পেয়ে গিয়েছে! মিতালী জানান, নবান্নে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। এমনকী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেননি। আগামীকাল, শনিবার শপথ নেবেন নতুন মুখ্য়মন্ত্রী। তাঁর ছেলে মৃতের মেয়ে আর্জি, এই মামলায় যেন সুবিচার পাই। সরকার যেন সিবিআই তদন্তের ব্যবস্থা করে।
যাবতীয় অভিযোগই অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শৈলেশ রাই। তাঁর দাবি, ঘটনার এক বছর আগে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিস। পরবর্তী হাওড়া আদালতে বিচারের পর বেকসুর খালাস পান। বলেন, যেকোনও ধরনের তদন্তে মুখোমুখি হতে তিনি প্রস্তুত। তদন্তে সহযোগিতা করবেন।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নাম ঘোষণা হতেই ফের আরজি কর, সন্দেহখালির মতো ঘটনা কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক যেমনটা ভোটের আগে চার্জশিট পেশ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অমিত শাহ। এদিন বিজেপি পরিষদীয় সর্বসম্মতিক্রমে দলনেতা নির্বাচিত হন শুভেন্দু। এরপর প্রথম ভাষণেই তিনি বলেন, 'চার্জশিট প্রকাশের দিন শাহ দু’টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বাংলার মানুষকে। সন্দেশখালি থেকে আরজি কর হয়ে যত জায়গায় মা-বোন-কন্যাদের অত্যাচার করা হয়েছে, তা নিয়ে কমিশন বসবে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে'।
