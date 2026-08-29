'একটা মিরাক্যল ঘটলেও ঘটতে পারে', শাশুড়ি মায়ের ফেরার প্রার্থনায় হাওড়ার অনিতা দাসের বউমা

দেবব্রত ঘোষ: মানসরোবর এবং কৈলাস ভ্রমণে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান সাঁকরাইল হাটগাছার বাসিন্দা অনিতা দাস (৬৮)। এখনো পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের লোকেদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। রাজ্য সরকার তাদের পাশে আছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।
গত একুশে আগস্ট সাঁকরাইল এর হাটগাছার বাড়ি থেকে মিথিলা মিথিলা এক্সপ্রেসে চেপে নেপালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অনিতা দাস (৬৮)। তিনি কলকাতার একটি ভ্রমণ সংস্থা সঙ্গে দলবেঁধে মানসরোবর এবং কৈলাস দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর নেশা ছিল। কিন্তু গত বুধবার নেপাল তিব্বত সীমান্তে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নিখোঁজ হয়ে যান অনিতা দাস। এরপর থেকে তাঁর পরিবারের লোকেরা বারবার ভ্রমণ সংস্থা এবং নেপালে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করা যায়নি। এর ফলে গোটা পরিবার চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন।
শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিখোঁজ পরিবারের লোকেদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী অনিতা দাসের ছেলে অর্জুন দাসের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন। গোটা পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন রাজ্য থেকে একটি দল নেপালে পাঠানো হবে। নিখোঁজ পর্যটক পরিবারদের নিয়ে একটি হোয়াটস আপ গ্রুপ চালু করা হবে। সেখানেই যাবতীয় তথ্য শেয়ার করা হবে। শনিবার অনিতা দাস এর পুত্রবধূ মধুমিতা সরকার বলেন আমরা এখনো আশায় আছি। একটা মিরাকেল ঘটলেও ঘটতে পারে। শাশুড়ি মা যাতে ঘরে ফিরতে পারেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।
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