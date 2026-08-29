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'একটা মিরাক্যল ঘটলেও ঘটতে পারে', শাশুড়ি মায়ের ফেরার প্রার্থনায় হাওড়ার অনিতা দাসের বউমা

মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শনে গিয়ে নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নিখোঁজ হলেন হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা অনিতা দাস (৬৮)। গত বুধবারের ওই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে বারবার চেষ্টা করেও কোনো উত্তর না মেলায় চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নিখোঁজ বৃদ্ধার পরিবার।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 29, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:00 PM IST
'একটা মিরাক্যল ঘটলেও ঘটতে পারে', শাশুড়ি মায়ের ফেরার প্রার্থনায় হাওড়ার অনিতা দাসের বউমা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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'একটা মিরাক্যল ঘটলেও ঘটতে পারে', শাশুড়ি মায়ের ফেরার আশায় হাওড়ার অনিতা দাসের বউমা
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