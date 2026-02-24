Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...

Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...
দেবব্রত ঘোষ: দেড় হাজার টাকার জিন্স মাত্র আশি টাকায়। হাজার টাকার টি-শার্ট মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। পোশাক ব্যবসার নামে ভয়ংকর প্রতারণা! মহিলাদের দামী পোশাক পাওয়া যাবে মাত্র ১০০ টাকায়! ইউটিউবে এই ভিডিয়ো দেখে হাওড়ায় পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত হলেন মধ্য প্রদেশের এক ব্যবসায়ী। বিজয় দুবে নামে ওই ব্যবসায়ী খোয়ালেন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা।
বিজয় বাবুর অভিযোগ, ইউটিউবে ওই ভিডিয়ো দেখে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন জামা, প্যান্ট ও মহিলাদের পোশাক কিনবেন বলে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা মিরাজ খান ওই ভিডিয়ো বানিয়েছিল। কিছুদিন আগে জব্বলপুর হামসফর এক্সপ্রেস ধরে সাঁতরাগাছি আসেন বিজয় দুবে। হাওড়ার একটি হোটেলে ওঠেন। পরের দিন মিরাজ খান তাঁকে বাইকে চাপিয়ে হাওড়ার বিভিন্ন হাটের বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যান। সস্তায় এত ভালো জামাকাপড় দেখে পছন্দ হয়ে যায় বিজয়বাবুর। এরপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা দিয়ে জামাকাপড় বুক করে দেন তিনি। ডেলিভারির জন্য আরও ২ হাজার টাকা দেন। তাঁর সামনেই মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানোও হয়।
কিন্তু তারপর আর কিছু-ই ডেলিভারি হয়নি। ফোনে মিরাজ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে বলা হয় হাওড়া ছেড়ে চলে যেতে। এরপরই বিজয় বাবু বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এই ঘটনায় হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে অভিযুক্ত এখনও অধরা।
