English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...

Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...

Howrah News: হাওড়ার হাটের নাম ভাঙিয়ে ভয়ংকর ফাঁদ! বুকিংয়ের পর ডেলিভারির অগ্রিম পেমেন্টও দেওয়া হয়। তারপর...  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 24, 2026, 05:00 PM IST
Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...
মঙ্গলা হাট (ফাইল ফটো)

দেবব্রত ঘোষ: দেড় হাজার টাকার জিন্স মাত্র আশি টাকায়। হাজার টাকার টি-শার্ট মাত্র পঞ্চাশ টাকায়। পোশাক ব্যবসার নামে ভয়ংকর প্রতারণা! মহিলাদের দামী পোশাক পাওয়া যাবে মাত্র ১০০ টাকায়! ইউটিউবে এই ভিডিয়ো দেখে হাওড়ায় পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত হলেন মধ্য প্রদেশের এক ব্যবসায়ী। বিজয় দুবে নামে ওই ব্যবসায়ী খোয়ালেন নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। 

Add Zee News as a Preferred Source

বিজয় বাবুর অভিযোগ, ইউটিউবে ওই ভিডিয়ো দেখে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন জামা, প্যান্ট ও মহিলাদের পোশাক কিনবেন বলে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা মিরাজ খান ওই ভিডিয়ো বানিয়েছিল। কিছুদিন আগে জব্বলপুর হামসফর এক্সপ্রেস ধরে সাঁতরাগাছি আসেন বিজয় দুবে। হাওড়ার একটি হোটেলে ওঠেন। পরের দিন মিরাজ খান তাঁকে বাইকে চাপিয়ে হাওড়ার বিভিন্ন হাটের বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যান। সস্তায় এত ভালো জামাকাপড় দেখে পছন্দ হয়ে যায় বিজয়বাবুর। এরপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা দিয়ে জামাকাপড় বুক করে দেন তিনি। ডেলিভারির জন্য আরও ২ হাজার টাকা দেন। তাঁর সামনেই মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানোও হয়। 

কিন্তু তারপর আর কিছু-ই ডেলিভারি হয়নি। ফোনে মিরাজ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে বলা হয় হাওড়া ছেড়ে চলে যেতে। এরপরই বিজয় বাবু বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এই ঘটনায় হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে অভিযুক্ত এখনও অধরা।

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! বাংলায় SIR-এ বিরাট সুপ্রিম নির্দেশ! ভিন রাজ্যের বিচারক 'ধার' করে এনে বাকি ৮০ লাখের শুনানি...

আরও পড়ুন, Bank Holidays: ক্যালেন্ডারে প্রায় সবই লাল, লাগাতার বন্ধ ব্যাংক! কবে কবে, গ্রাহকদের জন্য বড় পরামর্শ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Online garments sellingHowrah
পরবর্তী
খবর

Terrible Road Accident: স্কুলে লেট হচ্ছে, বাবা স্কুটারে চেপে কেজি-তে পড়া মেয়েকে নিয়ে চুঁচুড়ার রাস্তায়! একটা ডাম্পারের চাকায়... ইশশ...
.

পরবর্তী খবর

Mukul Roy: কেমন ছিলেন 'বাবা' মুকুল রায়? চোখে জল নিয়ে ছেলে শুভ্রাংশুর বড় সার্টিফিক...