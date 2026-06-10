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Howrah Zilla Parishad rebellion: তৃণমূলে 'বিদ্রোহে' জেলা পরিষদও এবার হাতছাড়া হবে? এল আনাস্থা প্রস্তাব

Howrah Zilla Parishad rebellion:   'জেলা পরিষদের কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ হয়েছে। উন্নয়নের কাজ থমকে গিয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:04 PM IST
Howrah Zilla Parishad rebellion: তৃণমূলে 'বিদ্রোহে' জেলা পরিষদও এবার হাতছাড়া হবে? এল আনাস্থা প্রস্তাব
Image Credit: জেলা পরিষদেও তৃণমূলে &#039;বিদ্রোহ&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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