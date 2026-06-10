Howrah Zilla Parishad rebellion: তৃণমূলে 'বিদ্রোহে' জেলা পরিষদও এবার হাতছাড়া হবে? এল আনাস্থা প্রস্তাব

দেবব্রত ঘোষ: রাজ্যে পালাবদলের পর বড় খবর। হাওড়া জেলা পরিষদেও এবার তৃণমূলে 'বিদ্রোহ'! স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগে আনা হল অনাস্থা প্রস্তাব। প্রস্তাবে ২৫ জন জেলা পরিষদ সদস্য সই করেছেন বলে খবর। বস্তুত, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিভিশনাল কমিশনারকে লিখিতভাবে তা জানিয়েও দিয়েছে 'বিদ্রোহী'রা।
হাওড়া জেলা পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৃণমূলেরই। জেলা পরিষদে ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ৪১ জনই জোড়াফুল শিবিরে। কিন্তু সেই হাওড়া জেলা পরিষদই কি এবার হাতছাড়়া হয়ে যাবে? বিক্ষুদ্ধদের অন্য়তম তুষারকান্তি ঘোষের দাবি, জেলা পরিষদের কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ হয়েছে। উন্নয়নের কাজ থমকে গিয়েছে।
অভিযোগ, সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। হাওড়া জেলা পরিষদ নাকি প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়ের নেতৃত্বে উলুবেড়িয়া থেকে পরিচালিত হত! গ্রামীণ অংশের প্রতিনিধিদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত না। তাঁদের কথা শোনাও হত না।
তুষারকান্তি জানান, '৪২ আসনের জেলা পরিষদে ৪১ জন সদস্য তৃণমূলের। অনাস্থা প্রস্তাব আনতে গেলে ১৪ জনের সমর্থন প্রয়োজন'। তাঁর দাবি, '২৫ জন ইতিমধ্যেই সই করেছেন। আরও কয়েকজন সই করবেন। কর্মাধ্যক্ষদের কয়েকজনও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। সই সম্বলিত চিঠি সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটি হবে'। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য বলেন, ঘটনাটি শুনেছি। তবে এখনও কোনও চিঠি পাইনি'।
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