/বিগ ব্রেকিং! ভোটের জেরে পিছিয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিক! বদলে গেল সেমিস্টারের দিনক্ষণ! জেনে নিন পরীক্ষার নতুন সূচি

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: উচ্চ মাধ্যমিকে সূচিবদল! দুর্গাপুজোর মধ্যেই পরীক্ষার শেষ পর্বে বসতে হবে পরীক্ষার্থীদের! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের জন্য় বদলে গেল উচ্চ মাধ্যমিকের সূচি। পিছিয়ে গেল তিন সেমিস্টারই। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার উপনির্বাচন থাকায় ওই সময়ের পরীক্ষাগুলির দিন বদল করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রথম সেমিস্টার ৫ অক্টোবরের বদলে ১২ অক্টোবরে, দ্বিতীয় সেমিস্টার ৬ তারিখের বদলে ১৩ তারিখে এবং তৃতীয় সেমিস্টার ৭ তারিখের বদলে ১৪ তারিখে হবে। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই নতুন সূচি প্রকাশ করা হয়েছে!
উপনির্বাচনের জন্য
উপনির্বাচনের প্রভাব পড়ল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার উপনির্বাচন থাকায় ওই সময়ের পরীক্ষাগুলির দিন বদল করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ! বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন সূচি প্রকাশ করা হয়েছে । এর ফলে শুধু পরীক্ষার দিনই পিছোল না, তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষার শেষ দিনও এগিয়ে গেল পুজোর দিকে। আগে ৭ অক্টোবর শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নতুন সূচি অনুযায়ী শেষ পরীক্ষা হবে ১৪ অক্টোবর বুধবার, অর্থাৎ, দুর্গাপুজোর চতুর্থীর দিনে!
কবে কোন পরীক্ষা?
উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ জানিয়ে দিয়েছে, তিন দিনের পরীক্ষার সূচিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। ৫ অক্টোবর সোমবারের পরীক্ষাগুলি হবে ১২ অক্টোবর সোমবার। ওই দিন গণিত, বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, বেসিক ম্যাথমেটিক্স ফর সোশাল সায়েন্সেস, এগ্রিকালচার, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, সংস্কৃত, পার্সি এবং আরবি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।
৬ অক্টোবর মঙ্গলবারের পরীক্ষাগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবারে। সাইবার সিকিউরিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, সমাজবিদ্যা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স এবং ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার-- এই বিষয়গুলির পরীক্ষা হবে ওই দিন।
৭ অক্টোবর বুধবারের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি হবে সাতদিন পরে অর্থাৎ, ১৪ অক্টোবর বুধবারে। ওই দিন নেওয়া হবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশনের পরীক্ষা।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে
৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে ভোট থাকায় পরীক্ষার সূচিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে । ওই দুই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের পর ৯ অক্টোবর শুক্রবার ফল ঘোষণা হওয়ার কথা। ভোটের কাজে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও কর্মীদের ব্যস্ততার বিষয়টি মাথায় রেখেই পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সংসদ স্পষ্ট করে দিয়েছে, শুধু ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবরের পরীক্ষাগুলিরই দিন বদলেছে। ২৫ জুন প্রকাশিত মূল বিজ্ঞপ্তিতে থাকা বাকি নিয়ম ও পরীক্ষার সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।
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