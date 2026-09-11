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বিগ ব্রেকিং! ভোটের জেরে পিছিয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিক! বদলে গেল সেমিস্টারের দিনক্ষণ! জেনে নিন পরীক্ষার নতুন সূচি

WBCHSE HS 3rd Semester Exams Postponed: উচ্চমাধ্যমিকে সূচিবদল! নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচনের জন্য় উচ্চমাধ্যমিকের সূচি বদল। পিছিয়ে গেল ৩ সেমিস্টারই। প্রথম সেমিস্টার ৫ অক্টোবরের বদলে ১২ অক্টোরব, দ্বিতীয় সেমিস্টার ৬ তারিখের বদলে ১৩ তারিখ,আর তৃতীয় সেমিস্টার ৭ তারিখে বদলে ১৪ তারিখ।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 11, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:53 PM IST
বিগ ব্রেকিং! ভোটের জেরে পিছিয়ে গেল উচ্চ মাধ্যমিক! বদলে গেল সেমিস্টারের দিনক্ষণ! জেনে নিন পরীক্ষার নতুন সূচি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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