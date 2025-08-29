Higher Secondary 2025: পুজোর আগেই শিয়রে সমন! বৃষ্টি মাথায় নিয়েই উচ্চ মাধ্যমিক শুরু... দুর্ভোগ কাটাতে ব্যবস্থা কাউন্সিলরের...

Higher Secondary 2025: পুজোর আগেই শিয়রে সমন! বৃষ্টি মাথায় নিয়েই উচ্চ মাধ্যমিক শুরু... দুর্ভোগ কাটাতে ব্যবস্থা কাউন্সিলরের...
HS Exam 2025: প্রথম সেমিস্টার সিস্টেমে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শুরু। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু পরীক্ষা। বৃষ্টির মধ্যেই যেহেতু পরীক্ষা পড়েছে, তাই কপালে ভাঁজ ধরাচ্ছে কাউন্সিলের।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু এবারের পরীক্ষায় বৃষ্টি বিশেষ কপালে ভাঁজ ধরাচ্ছে কাউন্সিলের। বৃষ্টির ফলে যাতে পরীক্ষা বিঘ্নিত না হয় তার জন্য একগুচ্ছ পদক্ষেপ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের।
পরীক্ষা কেন্দ্র এমন বাছা হয়েছে এবার যেখানে বৃষ্টি বা জল জমার ফলে কোন সমস্যা না হয়। কিন্তু তাও যদি কোনও ক্ষেত্রে জলজমার সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প পরীক্ষা কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হবে পরীক্ষা। ইতিমধ্যেই সেই রকম কেন্দ্র বেছে রাখা হয়েছে। কোন জায়গা প্লাবিত হলে সেই জায়গায় মানুষকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
সে ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষার্থী থাকলে ত্রাণ শিবিরেই পৃথক জায়গায় ব্যবস্থা করা পরীক্ষার। যাতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্র গুলোতে বিদ্যুৎ বিপর্যয় হলে বিকল্প ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যাতে পরীক্ষা দিতে কোন সমস্যা না হয়। প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্রের জন্য ব্যবহৃত ও এম আর শিট কেও বিশেষভাবে পলিথিনের প্যাকেটে মোরা হচ্ছে। যাতে জল কোনোভাবেই সেগুলোর ক্ষতি না করে।
উল্লেখ্য, এই বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা একেবারেই আলাদা। প্রথমবার সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা। চলতি বছরের জুন মাসে শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে দু’টি প্রস্তাব আনা হয়েছিল- এক, পড়ুয়াদের হাতে ওএমআর শিটের কার্বন কপি তুলে দেওয়া। অর্থাৎ পড়ুয়ারা তৃতীয় সেমিস্টারের প্রশ্নপত্র এবং ওএমআর শিটের কার্বন কপি বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে। দুই, ফল প্রকাশের আগেই পড়ুয়াদের উত্তরপত্র যাচাই করার সুযোগ দেওয়া। সিদ্ধান্ত হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেওয়া নির্ধারিত সময়ে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন হওয়া বিষয়ভিত্তিক ওএমআর শিট এবং উত্তর সংকেত (আনসার কি) প্রকাশ করা হবে ওয়েবসাইট-এ।
