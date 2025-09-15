English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Betting Scam: সাধারণ স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে টাকার পাহাড়! ঠাকুরঘর, বিছানায় বান্ডিল বান্ডিল নগদ... পরিমাণ জানলে মাথা ঘুরবে...

Balurghat: বেটিং চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার স্কুল শিক্ষক। অভিযুক্ত শিক্ষকের শ্বশুরবাড়ির ঠাকুরঘর, খাট থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 15, 2025, 03:23 PM IST
Betting Scam: সাধারণ স্কুল শিক্ষকের বাড়িতে টাকার পাহাড়! ঠাকুরঘর, বিছানায় বান্ডিল বান্ডিল নগদ... পরিমাণ জানলে মাথা ঘুরবে...

শ্রীকান্ত ঠাকুর: ২০১৬ সালের প্যানেলে আদালতের রায়ে চাকরি হারান হাজার-হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা। তারপরই মানসিক অবসাদ ভুগতে শুরু করে একাধিক চাকরিহারা। এই আবহেই এক সাধারণ স্কুল শিক্ষকের বাড়ি থেকে উদ্ধার টাকার পাহাড়। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Housewife Mysterious Death: ফাঁকা বাড়ি, আচমকাই চিত্‍কার! দরজা খুলতেই রক্ত... গলা কাটা অবস্থায় গৃহবধূ...

ধৃত শিক্ষকের নাম অপূর্ব সরকার। তিনি গঙ্গারামপুরের কায়স্থপাড়ার বাসিন্দা। এবং গঙ্গারামপুরের নয়াবাজার হাইস্কুলের সায়েন্সের শিক্ষক। গত শনিবার গ্যাংটক থেকে বেটিং চালানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় অপূর্ব সরকারকে। তারপর রবিবার রাতে অপূর্বকে নিয়ে আসা হয় তাঁর বালুরঘাটের বাড়িতে। সেখানে গতকাল রাতে বালুরঘাটের রঘুনাথপুর এলাকায় অপূর্ব সরকারের শ্বশুরবাড়ির খাট ও ঠাকুর ঘর মিলে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা পুলিস উদ্ধার করে। পাশাপাশি গঙ্গারামপুর কায়স্থ পাড়ায় অপূর্ব সরকারের নিজের বাড়ি থেকে আরও ১৭ লক্ষ টাকা পুলিস উদ্ধার করেছে। অর্থাৎ উদ্ধারকৃত মোট টাকার পরিমাণ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭ টাকা।

জানা গিয়েছে, গত ১০-১২ দিন ধরে তিনি স্কুলে যাচ্ছিলেন না। গ্যাংটক থেকে গ্রেফতারের পর পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন টাকা রাখা হয়েছে বালুরঘাটে। অন্যদিকে, অপূর্ব সরকারের পাশাপাশি গঙ্গারামপুর থানার পুলিস গ্রেফতার করেন কুণাল দাস (৩৪) নামে আর এক যুবককেও। তাঁর বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার চাম্পাতলিতে।

অপূর্ব সরকারের শ্বশুরবাড়ির বিছানায় এবং ঠাকুর ঘরের বিভিন্ন জায়গায় টাকাগুলি রাখা ছিল। টাকার পরিমাণ এত হওয়ায় পুলিস গণনার মেশিন এনে কাজ করে। সোমবার, বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর পুলিস সুপার চিন্ময় মিত্তাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্ধারকৃত টাকার পরিমাণ জানান। পাশাপাশি তিনি জানান, গঙ্গারামপুরের এই অনলাইন জুয়ার ঘটনায় মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আরও পড়ুন:Teen Kills Youth: সামান্য টর্চ নিয়ে ঝামেলা! রাগে ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করল কিশোর...

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অনলাইন গেম ও বেটিং চালানোর অভিযোগে পিন্টু ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল গঙ্গারামপুর থানার পুলিস। সেই সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় চলে অভিযান। পাশাপাশি অবৈধ জুয়ার অভিযোগে সর্বমঙ্গলা থেকে এর আগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল পুলিস। এবার আরও দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিস। রবিবার ধৃতদের  গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিস।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
balurghatbetting scamschool teacher cash haulcash bundles foundZee 24 Ghantateacher betting racket
পরবর্তী
খবর

Housewife Mysterious Death: ফাঁকা বাড়ি, আচমকাই চিত্‍কার! দরজা খুলতেই রক্ত... গলা কাটা অবস্থায় গৃহবধূ...
.

পরবর্তী খবর

Deadly Encounters: সীমান্তে ভয়ংকর রক্তাক্ত সংঘর্ষে ৬৪ মৃত্যু! টিটিপি'র সঙ্গে হিংস্র যুদ...