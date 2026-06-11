/Kachrapara Money Recovey: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে টাকার পাহাড়, উদ্ধার তাড়া তাড়া নোট, সিক রুমের আলমারিতে মিলল গর্ভনিরোধক

বরুণ সেনগুপ্ত: পার্টি অফিস নয়, কোনও নেতার বাড়িও নয়। এবার স্কুলে টাকার পাহাড়। উদ্ধার হল কোটি কোটি টাকার নোট। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁতরাপাড়ার হারনেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে টাকা উদ্ধারে তোলপাড় এলাকা। সেই টাকা গোনার জন্য আনা হলে মেশিন।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই স্কুলে হানা দেয় কাঁচরাপাড়া থানার পুলিস। তাতেই উদ্ধার হয় ওই কোটি কোটি টাকা। প্যাকেট করে অত্যন্ত যত্নে রাখা হয়েছিল ওই টাকার পাহাড়। কোথা থেকে এল ওই বিপুল টাকা? এ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।
নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় হারনেট স্কুলে। স্কুলের ভেতরে রয়েছে একটি এসি সিক রুম। পাশেই টয়লেট। ওই সিক রুমের আলমারি থেকে উদ্ধার কন্ডোমের প্যাকেট। গতকাল ওই বিপুল টাকা উদ্ধারের পর টাকা গোনার জন্য মেশিন এনে টাকা গোনার কাজ শুরু হয়। সারারাত ধরে চলে টাকা গোনার কাজ। একশো, দুশো, পাঁচশো টাকা মিলিয়ে রয়েছে ওই টাকা। কোথা থেকে এল ওই বিপুল টাকা, উঠছে প্রশ্ন। সূত্রে খবর ওই টাকার পরিমাণ হতে পারে কোটি টাকারও বেশি।
কোথা থেকে এল ওই বিপুল টাকা? স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের দাবি, এপ্রিল মাস থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের টাকা ব্যাংকে পাঠানো হয়নি। সেই টাকাই এইটা। কিন্তু এপ্রিল মাস থেকে না পাঠানো হলে মাত্র দু মাসে স্কুলে কোটি কোটি টাকা!
যদিও বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিল কাঁচরাপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, তাছাড়া, সুবোধ অধিকারী পার্থ ভৌমিক প্রত্যেকেই এই স্কুলে আসতেন। তাদের দাবি এটা তাদের কাছে বাগানবাড়ি হয়ে পড়েছিল।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল টাকা। সেই টাকাছিল একটি ট্রলি ব্যাগে। তবে সেইসব টাকা উইয়ে খেয়ে ফেলেছিল। পাশাপাশি পাওয়া গিয়েছিল একটি ঘর যেখানে ছিলে গদি বিছানা। একইসঙ্গে উদ্ধার হয় কনডোম ও অস্ত্র। কারা এর পেছনে রয়েছে তা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিস।
তৃণমূল জামানায় টাকা উদ্ধার অত্যন্ত আম বিষয় হয়ে গিয়েছিল। প্রাক্তন শিক্ষান্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের ঘর থেকে উদ্ধার হয় বিপুল টাকা। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল ওই টাকা হল নিয়োগ দুর্নীতির টাকা। এছাড়া তৃণমূলের আরও অনেক নেতার বাড়ি থেকেও উদ্ধার হয় টাকা।
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