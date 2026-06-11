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  • /Kachrapara Money Recovey: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে টাকার পাহাড়, উদ্ধার তাড়া তাড়া নোট, সিক রুমের আলমারিতে মিলল গর্ভনিরোধক

Kachrapara Money Recovey: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে টাকার পাহাড়, উদ্ধার তাড়া তাড়া নোট, সিক রুমের আলমারিতে মিলল গর্ভনিরোধক

Kachrapara Money Recovey: যদিও বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিল কাঁচরাপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কমল অধিকারী, তাছাড়া, সুবোধ অধিকারী পার্থ ভৌমিক প্রত্যেকেই এই স্কুলে আসতেন।

Published: Jun 11, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:05 AM IST
Kachrapara Money Recovey: কাঁচরাপাড়ার স্কুলে টাকার পাহাড়, উদ্ধার তাড়া তাড়া নোট, সিক রুমের আলমারিতে মিলল গর্ভনিরোধক

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