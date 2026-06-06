/Sandeshkhali Arms Recovery: সন্দেশখালিতে ২ তৃণমূল নেতার বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে তল্লাশি করতেই উঠে এল বিপুল অস্ত্র

বিমল বসু ও নান্টু হাজরা: উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায় উদ্ধার হল বিপুল অস্ত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থেকে উদ্ধার করা হল বিপুল অস্ত্র। অন্যদিকে, সন্দেশখালির কুমড়োখালি থেকে মিলল বিপুল অস্ত্র। সরবেরিয়াতেও উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র। এরই পাশাপাশি সন্দেশখালির ২ তৃণমূল নেতার পুকুরে, তৃণমূল পঞ্চায়েত সভাপতির বাড়িতে তল্লাশি চালাল এসটিএফ।
কুমড়োখালিতে তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তি থেকেই উদ্ধার হয়েছে ওই অস্ত্র। বাসন্তীর ৮ নম্বর কুমড়োখালিতে বিশাল একটি ভেড়ির মধ্যে রেয়েছে একটি ছোট ঘর। স্থানীয় পরিভঙাষায় একে বলা হয় আলা। আজ সকালে সেই ঘরেই হানা দেয় এসটিএফ। ওই ঘরে বহু প্যাকেটে তৃণমূলের লিফলেট পাওয়া গিয়েছে। জানা যাচ্ছে ওই আলাটি স্থানীয় রমজান মোল্লা নামে একজনের। তিনি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা। এই রমজান মোল্লাকে গ্রেফতার করে একাধিক জায়গার খোঁজ পায় এসটিএফ। তার পরেই সরবেড়িয়ায় বিটপোল এলাকার একটি ভেড়ির কাছে একটি নির্মীয়মান বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়। মিলেছে রিভলবার, রাইফেল।
অন্যদিকে, সন্দেশখালী থানার মনিপুরের দুই তৃণমূল নেতার বাড়ি তল্লাশির পর বাড়ি লাগোয়া পুকুর থেকে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তার পরই তল্লাশি চালানো হয়,পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী রৌফান ইয়াসমিনের বাড়িতে। পাশাপাশি স্থানীয় আরও ২ তৃণমূল নেতার বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ভোট পরবর্তীতে এলাকায় সন্ত্রাস আতঙ্ক সৃষ্টি করে মারপিটে মদত দিয়েছিলেন এই সভাপতি। এমনকি ২০২৪ সালে রেশন দুর্নীতি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি যখন শাহজাহানের সরবেড়িয়া আকুঞ্জি পাড়ার বাড়িতে হানা দেয় সেই সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিক্ষোভ এমনকি তারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তার নাম জড়িয়ে ছিল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির। এর পর মনিপুর অঞ্চলের প্রধান প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলীর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় STF।
সন্দেশখালির মনিপুর এলাকা থেকে রবিন দাস ও গোপাল দাসের পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয় অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। সেই ঘটনায় গোপাল দাস সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে STF। আরও ২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিন রকম আগ্নেয় অস্ত্র মিলিয়ে মোট ১৯ টা আগ্নেয় অস্ত্র ও প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে গোপাল দাস, রমজান মোল্লা, লুৎফর মোল্লা ও জহর মোল্লাকে।
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