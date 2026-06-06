Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Sandeshkhali Arms Recovery: সন্দেশখালিতে ২ তৃণমূল নেতার বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে তল্লাশি করতেই উঠে এল বিপুল অস্ত্র

Sandeshkhali Arms Recovery: সন্দেশখালিতে ২ তৃণমূল নেতার বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে তল্লাশি করতেই উঠে এল বিপুল অস্ত্র

Sandeshkhali Arms Recovery:  তল্লাশি চালানো হয়,পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী রৌফান ইয়াসমিনের বাড়িতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:25 PM IST
Sandeshkhali Arms Recovery: সন্দেশখালিতে ২ তৃণমূল নেতার বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে তল্লাশি করতেই উঠে এল বিপুল অস্ত্র

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'মিথ্যে অভিযোগ' নিয়ে ট্রোলিংয়ের শিকার, সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন শিল্পা শিন্ডে
shilpa shinde3 min ago
2
Sandeshkhali9 min ago
3
Tamil Nadu1 hr ago
4
Kunal ghosh1 hr ago
5
mimi chakraborty1 hr ago