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১৫ কেজি সোনা, সাড়ে ১০ কোটি নগদ! সামান্য বাস চালকের আলমারি খুলতেই হাঁ পুলিস

Birbhum cash recovery: এরপরই শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। উদ্ধার হওয়ার টাকার পরিমাণ এতই বেশি যে, তা গণনা করার জন্য একাধিক টাকা গোনার মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া নগদ সামলাতে ও বাজেয়াপ্ত করতে আনা হয়েছে দুটো বড় বড় লোহার ট্রাঙ্ক।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 29, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:59 PM IST
১৫ কেজি সোনা, সাড়ে ১০ কোটি নগদ! সামান্য বাস চালকের আলমারি খুলতেই হাঁ পুলিস

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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