/১৫ কেজি সোনা, সাড়ে ১০ কোটি নগদ! সামান্য বাস চালকের আলমারি খুলতেই হাঁ পুলিস

প্রসেনজিত্ মালাকার, পিয়ালী মিত্র: বীরভূমে টাকার পাহাড়। কোটিপতি পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার। মঙ্গলবার গভীর রাতে শুরু হয় এই মেগা তল্লাশি অভিযান। বুধবার সকাল গড়িয়েও অব্যাহত রয়েছে এই তল্লাশি। উদ্ধার হওয়া বিপুল অংকের নগদ ও সোনা গণনার জন্য ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে অন্তত পাঁচটি টাকা গোনার মেশিন এবং জোড়া লোহার ট্রাঙ্ক। মিনার মণ্ডল নিজেও পাথর ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং টুলু মণ্ডলের একাধিক ক্রাশারের দায়িত্ব সামলান। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ এতটাই বেশি যে তা সঠিকভাবে মেপে বাজেয়াপ্ত করতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
জানা গিয়েছে, ওই ঘরের মধ্যে ব্যাগভর্তি করে আলমারির মধ্যে টাকা রাখা ছিল। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে, পুলিস টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয়। মিনার মণ্ডল একজন সরকারি বাস চালক। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে আচমকাই মিনার মণ্ডলের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিস বাহিনী। এর পরেই ভেতরে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিস বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত রয়েছেন একাধিক পদস্থ আধিকারিক। তবে ঠিক কী কারণে এই অভিযান চালানো হয়েছে বা এর পেছনে অন্য কোনো বেআইনি কারবারের যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনও পুলিসের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলা হয়নি।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটি থেকে প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ২২ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি অন্তত সাড়ে ১০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। বর্তমানে টাকা গোনার কাজ এখনও জোরকদমে চলছে। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এত টাকা-সোনা কোথা থেকে এল?
কে এই টুলু মণ্ডল?
বীরভূম জেলার অত্যন্ত পরিচিত টুলু মণ্ডল। এর আগেও টুলুর বাড়িতে ইডি, সিবিআই হানা দিয়েছে। এর পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডল যখন গোরু পাচার মামলায় অস্বস্তিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময় টুলু মণ্ডলের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বলেই এই নাম টুলু মণ্ডল দীর্ঘদিন পরিচিত। তবে টুলু মণ্ডল নিজে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন।
অন্যদিকে, এই ঘটনায় পুলিসের প্রশংসায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের জন্য আমাদের পুলিস প্রশাসন প্রশংসার যোগ্য। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বীরভূম পুলিস মোহাম্মদ বাজার থানার অধীনে একটি বড় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালি মাফিয়া টুল্লু মন্ডল ওরফে মহম্মদ নজিবুদ্দিনের আস্তানায় হানা দেয়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে। টাকা গোনার কাজ এখনও চলছে। ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। এই দ্রুত, পেশাদার ও কঠোর পদক্ষেপের জন্য আমি রাজ্য পুলিসের ডিজি, বীরভূমের এসপি এবং অভিযানে যুক্ত সমস্ত পুলিসকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লড়াই ‘জিরো টলারেন্স’ (বিন্দুমাত্র ছাড় না দেওয়া) নীতির ভিত্তিতে এভাবেই জারি থাকবে। এটি একেবারে পরিষ্কার যে যাদের অতীত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং যারা আগের শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জনগণের সম্পদ লুট করে সম্পত্তি গড়ে তুলেছে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। জনগণের সম্পদ জনগণেরই, আর যারা তা লুট করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের নজরদারি ও আপসহীন লড়াই চলবে এবং মাফিয়া সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এই দমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।'
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