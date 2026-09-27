/ডেঙ্গি মোকাবিলায় বরাদ্দ ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা! দুর্নীতি রুখতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর

অয়ন শর্মা: স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি রুখতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর। ডেঙ্গি মোকাবিলায় ,অ্যান্টি-ডেঙ্গু খাতে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনায় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বরাদ্দ। বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল, বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোন কোন আধিকারিক টাকা খরচ করতে পারবেন। দিতে হবে পূর্ণাঙ্গ খরচের হিসাব।
পরিচ্ছন্নতা অভিযান
সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে রাজ্য জুড়ে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে মশাবাহিত রোগের নজরদারি, ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপর থাকবে বিশেষ নজর।
বরাদ্দ অর্থ
যে কোন সরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ডেঙ্গি খাতে মোকাবিলায় বরাদ্দ অর্থ খরচ এবং তার হিসাব রাখার দায়িত্ব, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, MSVP এবং ডিরেক্টরদের। বিভিন্ন জেলার ক্ষেত্রে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্টদের মাধ্যমে এই অর্থ খরচ করা হবে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অ্যান্টি-ডেঙ্গু মাস চলাকালীন বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ,ব্যবস্থাপনায় এই টাকা খরচ করতে হবে।
কঠোর আর্থিক নিয়ম
স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বরাদ্দ অর্থ খরচের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টস অফিসারদের এই অর্থের ক্ষেত্রে DDO হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রয়োজনে CMOH-দের অধীনস্থ রুরাল ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও অর্থ পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শুধু পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়
শুধু পরিচ্ছন্নতা অভিযান করে দায়িত্ব শেষ নয়, কাজের আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছবি তুলে তার যথাযথ নথিবদ্ধকরণ করতে হবে। সম্ভব হলে সেই ছবিগুলি জিও-ট্যাগ করেও পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। কর্মসূচি শেষ হওয়ার পর বরাদ্দ অর্থের যথাযথ ব্যবহারের রিপোর্টও জমা দিতে হবে স্বাস্থ্য ভবনে
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