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ডেঙ্গি মোকাবিলায় বরাদ্দ ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা! দুর্নীতি রুখতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর

Anti Dengue Move in Bengal: সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে রাজ্য জুড়ে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। রাজ্যের সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানে মশাবাহিত রোগের নজরদারি, ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপর থাকছে বিশেষ নজর।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 27, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 05:32 PM IST
ডেঙ্গি মোকাবিলায় বরাদ্দ ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা! দুর্নীতি রুখতে তৎপর স্বাস্থ্য দফতর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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