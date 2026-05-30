Bengal Weather Update: বিশাল মেঘস্তম্ভের 'স্কোয়াল ফ্রন্ট' কাঁপাল দক্ষিণবঙ্গ, শনিতে কী হবে? বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

West Bengal Weather Update: গতকাল রাতের কালবৈশাখী ও বৃষ্টির জেরে কলকাতায় তাপমাত্রা একধাক্কায় ৫ ডিগ্রি নেমেছে। পাকিস্তান থেকে ছত্তীসগঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল মেঘস্তম্ভের কারণে এই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। আজ ও আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কম থাকবে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: ৮৮ কিলোমিটার বেগে কালবৈশাখী। সঙ্গে ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টি। দুইয়ের জেরে একধাক্কায় বড়সড় পতন কলকাতার গতকাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায়। পরশু রাতের সর্বনিম্ন ২৮.২ ডিগ্রি তাপমাত্রা গতকাল রাতে একধাক্কায় নেমে এসেছে ২৩ ডিগ্রিতে। অর্থাৎ রাতারাতি ৫ ডিগ্রি নেমেছে পারদ।
স্কোয়াল ফন্ট
পাকিস্তান থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে ছত্তীসগঢ়ের ছোট নাগপুর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল শক্তিশালী মেঘস্তম্ভ। যার মোট দৈর্ঘ্য ২৪৫৬ কিলোমিটার। প্রাক বর্ষায় দেশে অতীতে এতো বড় মাপের মেঘস্তম্ভ সচরাচর বিরল। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা মেঘপুঞ্জ গতকাল ছোট নাগপুরে তৈরি করেছিল স্কোয়াল ফন্ট। সেটি ঝাড়খণ্ড হয়ে প্রথমে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা এবং পরবর্তী সময় গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের দিকে ধেয়ে এসেছিল।
অনুরূপ ঘটনা ঘটতে পারে আজও। আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে।
কলকাতার আপডেট
আজ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ লাগোয়া জেলাতেও স্বল্প সময়ের হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। গতকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর লক্ষ্যণীয় ভাবে প্রতিটি জেলায় রাতের তাপমাত্রা নেমেছে। এর প্রভাবে আজ জেলায় জেলায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গতকালের তুলনায় অনেকটা কম থাকতে চলেছে। তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার মেয়াদ আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত।
তাপমাত্রার বৃদ্ধি
সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। বুধবারের মধ্যে ফের ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা।
উত্তরবঙ্গে কী হবে?
উত্তরবঙ্গে আজ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বিগত দিনগুলোর অনুপাতে কিছুটা কম। আজ শনিবার মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে রবিবার এবং সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও ফের মঙ্গলবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে। বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির আরও একটি স্পেল।
মৌসুমি বায়ু
মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতি এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনক। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ এলাকায় পৌঁছে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। কেরল এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি। বঙ্গে বর্ষা প্রবেশের সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস এখনও জারি করেনি মৌসম ভবন।
