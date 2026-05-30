  • /Bengal Weather Update: বিশাল মেঘস্তম্ভের স্কোয়াল ফ্রন্ট কাঁপাল দক্ষিণবঙ্গ, শনিতে কী হবে? বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

Bengal Weather Update: বিশাল মেঘস্তম্ভের 'স্কোয়াল ফ্রন্ট' কাঁপাল দক্ষিণবঙ্গ, শনিতে কী হবে? বড় আপডেট হাওয়া অফিসের

West Bengal Weather Update: গতকাল রাতের কালবৈশাখী ও বৃষ্টির জেরে কলকাতায় তাপমাত্রা একধাক্কায় ৫ ডিগ্রি নেমেছে। পাকিস্তান থেকে ছত্তীসগঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল মেঘস্তম্ভের কারণে এই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। আজ ও আগামীকাল রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা কম থাকবে এবং মেদিনীপুর, পুরুলিয়া-সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: May 30, 2026, 09:12 AM IST|Updated: May 30, 2026, 09:12 AM IST
About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

