Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেগা ঘোষণা: লক্ষ্মীলাভ বাংলায়-- ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার ঘরে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট হল দিন

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেগা ঘোষণা: লক্ষ্মীলাভ বাংলায়-- ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার ঘরে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট হল দিন

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যে ১ কোটি ৫১ লক্ষ মানুষ অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছিলেন। স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণের পর আমরা ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি মহিলার নাম এই তালিকায় নথিভুক্ত করতে পেরেছি। আগামীকাল, ১ জুলাই থেকেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে যাবে।' 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 30, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:19 PM IST
অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেগা ঘোষণা: লক্ষ্মীলাভ বাংলায়-- ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার ঘরে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট হল দিন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জুবিন ভক্তদের জন্য বিরাট উপহার! পর্দায় আসছে প্রিয় গায়ককে নিয়ে সিনেমা, 'লাভ ইউ জুবিন
Zubeen Garg47 min ago
2
Landslide Sweeps Biker1 hr ago
3
Zeenat Aman1 hr ago
4
21 July 20261 hr ago
5
WhatsApp username update1 hr ago