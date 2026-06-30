/অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মেগা ঘোষণা: লক্ষ্মীলাভ বাংলায়-- ১ কোটি ২০ লক্ষ মহিলার ঘরে কবে ঢুকবে ৩০০০ টাকা? স্পষ্ট হল দিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার বাঁকুড়া জেলায় পা রেখেই জঙ্গলমহল তথা আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে একগুচ্ছ মেগা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হাজার হাজার মানুষের সামনে সিধু, কানু, চাঁদ এবং ভগবান বিরসা মুন্ডা-সহ সাঁওতাল বিদ্রোহের সমস্ত অমর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ‘গড় জোহাড়’ নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।এই মঞ্চ থেকেই রাজ্যের মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি করেন মুখ্যমন্ত্রী, ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো বহুল প্রতীক্ষিত ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ বা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র টাকা আগামীকাল, অর্থাৎ ১ জুলাই থেকেই উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে।
১ জুলাই থেকেই ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এর টাকা
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যে ১ কোটি ৫১ লক্ষ মানুষ অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছিলেন। স্ক্রুটিনি বা যাচাইকরণের পর আমরা ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি মহিলার নাম এই তালিকায় নথিভুক্ত করতে পেরেছি। আগামীকাল, ১ জুলাই থেকেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পৌঁছে যাবে।' বিপুল জনমত নিয়ে বিজেপি সরকারে আসার পরই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৫ লক্ষ আদিবাসী দিদি-বোনও প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে পাবেন।
আদিবাসী উন্নয়নে ৩৫০ কোটির বিশেষ প্যাকেজ ও একগুচ্ছ ঘোষণা
আদিবাসীদের জল, জমি ও অরণ্যের অধিকারের লড়াইকে সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সার্বিক বিকাশের রূপরেখা তুলে ধরেন:
বিশেষ প্যাকেজ:
আদিবাসী এলাকার ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আলাদা করে ৩৫০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ তৈরি করা হয়েছে, যা দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন ক্ষুদিরাম টুডু।
খাদ্য ও জয় জোহর ভাতা বৃদ্ধি:
হোস্টেলে থাকা আদিবাসী পড়ুয়াদের খাদ্য ভাতা বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি ‘জয় জোহর’ ভাতাও ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য আলাদা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে, যার সুফল অগস্ট মাস থেকেই মিলবে।
জঙ্গলমহলের জন্য ১২০০ কোটি:
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতর নিজের হাতে রেখে শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, বিগত ৩ বছরে এই দফতরে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। এবার এই এলাকার জন্য ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে হাসপাতাল, কমিউনিটি হল এবং জামশেদপুর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। মুকুটমণিপুরকে একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সম্পূর্ণ নতুন রূপে ঢেলে সাজানো হবে।
মঞ্চ থেকে নাম না করে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আদিবাসী উন্নয়ন ও দুর্নীতির ইস্যুতে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অতীতে তৃণমূল নেতৃত্বের করা অপমানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বিগত সরকার আদিবাসীদের বঞ্চিত করেছে এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পে জমি না দিয়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, “বিগত সরকারের অত্যাচার ব্রিটিশদের অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্নীতিবাজরা কখনও শেষ কথা বলে না।”
ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি
রাজ্যে তৃণমূল জমানায় এসসি, এসটি এবং ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে বড়সড় দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার পর গতকালই বিধানসভায় ওবিসি সংশোধনী বিল পেশ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'আগের সরকার আদিবাসীদের সঠিক সংরক্ষণ দেয়নি, স্থায়ী চাকরি দেয়নি। যারা ভুয়ো সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং যারা নিয়েছে-- দুর্নীতি প্রমাণ হলে দু’জনকেই জেলে পাঠানো হবে। আদিবাসী সার্টিফিকেটে দুর্নীতি বরদাস্ত করব না।'
জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণের কথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন ১৭ জন আদিবাসী বিধায়ক রয়েছেন এবং এই ১৭ জন বিধায়কই বিজেপির। ১৬টি সংরক্ষিত আসনেই মানুষ বিজেপিকে আপন করে নিয়েছে। তিনি আবেগঘন সুরে বলেন, 'আপনারাই ভগবান। আপনারা আমাদের দু-হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। এবার আপনাদের সেই ঋণ উন্নয়ন দিয়ে শোধ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।' ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত গঠনে জঙ্গলমহলের এই ৭৫টি ব্লকের আদিবাসী সমাজকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)