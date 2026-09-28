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৩ বছর ধরে নিখোঁজ রেলকর্মী, হঠাত্ বন্ধ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হাড়গোড়, তারপর...

Chittaranjan Incident: পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকাশবাবু ওই কোয়ার্টার্সে একাই থাকতেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 28, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:15 PM IST
৩ বছর ধরে নিখোঁজ রেলকর্মী, হঠাত্ বন্ধ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হাড়গোড়, তারপর...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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