/৩ বছর ধরে নিখোঁজ রেলকর্মী, হঠাত্ বন্ধ কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হাড়গোড়, তারপর...

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা রেল কোয়ার্টার্সের ভেতর থেকে উদ্ধার হল কঙ্কাল। চিত্তরঞ্জন রেল শহরের ১১ নম্বর রাস্তার ১১/বি কোয়ার্টার্স থেকে নরকঙ্কালটি উদ্ধার হয়। ওই কঙ্কালের সঙ্গে এক নিখোঁজ রেলকর্মীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। নিখোঁজ ওই রেল কর্মীর নাম প্রকাশ চন্দ্র রাউত রায় (৫৯)। এই কঙ্কাল প্রকাশের নাকি অন্য কারও তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে চিত্তরঞ্জন রেল শহরে।
পুলিস ও পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রকাশবাবু ওই কোয়ার্টার্সে একাই থাকতেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান। পরিজনেরা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ও সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। ২০২৩ সালে চিত্তরঞ্জন থানায় একটি লিখিত নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়।
দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকা কোয়ার্টার্সটি নিয়মমাফিক রেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার উদ্যোগ নেন তাঁর পরিবার। সেই উদ্দেশ্যে চলতি বছরের ২৬ এপ্রিল প্রকাশবাবুর পরিজনেরা তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁদের মূল বাড়ি রূপনারায়ণপুর হলেও প্রয়োজনের খাতিরে কোয়ার্টার্সে যাতায়াত ছিল।
বর্তমানে প্রকাশবাবুর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই পরিস্থিতির মধ্যে সোমবার তাঁর ভাইপো সুপ্রতিম রাউত রায় কোয়ার্টার্সে থাকা একটি বাইক সরাতে গেলে হঠাৎই ঘরের ভেতর কয়েকটি হাড়গোড় দেখতে পান। ঘরের যে অংশটিতে আগে পুজো করা হত, ঠিক সেখান থেকেই কঙ্কালটি উদ্ধার হয়।
খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তরঞ্জন থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ শেখ ইসমাইল আলি, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (কুলটি) জাবেদ হোসেন এবং সালানপুর বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস ঘটনাস্থলে পৌঁছান। খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক টিমকে। পুলিস ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যৌথভাবে প্রাথমিক ভাবে তদন্ত করে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার কর্মী প্রকাশবাবু একসময় অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। দুঃস্থ শিশুদের পড়াশোনা ও সামাজিক কাজে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। তবে নিখোঁজ হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে মানসিক চাপে বাতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি।
পাঁচ মাস ধরে পরিবার সেই কোয়ার্টার্সে যাতায়াত করা সত্ত্বেও এতদিন কেন হাড়গোড় নজর এড়িয়ে গেল এবং এই মৃতদেহটা কি ঐ রেলকর্মীর? যদি তাই হয় তাহলে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু, নকি আত্মহত্যা? নাকি হত্যাকাণ্ড?—তা নিয়ে দানা বেঁধেছে জটিল ধোঁয়াশা। পুলিস ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।
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