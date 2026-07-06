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বারুইপুর গণধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ভয়ংকর তথ্য: নারী পাচার চক্রের যোগ? মাত্র ১০ হাজারের টোপেই ১২র নাবালিকাকে নৃশংস হত্যা?

Baruipur Incident update: প্রভাসের বক্তব্য অনুযায়ী, মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার তাকে বলেছিল যে, মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসতে পারলে তাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তির পর তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, এর নেপথ্যে কোনও নারী পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:25 PM IST
বারুইপুর গণধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ভয়ংকর তথ্য: নারী পাচার চক্রের যোগ? মাত্র ১০ হাজারের টোপেই ১২র নাবালিকাকে নৃশংস হত্যা?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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