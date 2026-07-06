/বারুইপুর গণধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে ভয়ংকর তথ্য: নারী পাচার চক্রের যোগ? মাত্র ১০ হাজারের টোপেই ১২র নাবালিকাকে নৃশংস হত্যা?

পিয়ালি মিত্র: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকাকে নারকীয় নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় যত সময় যাচ্ছে, ততই একের পর এক চাঞ্চল্যকর ও রোমহর্ষক তথ্য সামনে আসছে। ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ তিনজনকে ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতদের দফায় দফায় জেরা এবং ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে আসার পর এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে থাকা হাড়হিম সত্য বেরিয়ে আসছে।
১০ হাজার টাকার টোপ ও নারী পাচারের ছক?
পুলিসি জেরায় ধৃত প্রভাস মণ্ডল বিস্ফোরক দাবি করেছে। প্রভাসের বক্তব্য অনুযায়ী, মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার তাকে বলেছিল যে, মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসতে পারলে তাকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এই চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তির পর তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, এর নেপথ্যে কোনও নারী পাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই সব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নারী পাচার চক্র সক্রিয়। ফলে ওই নাবালিকাকে প্রথমে পাচারের উদ্দেশ্যেই অপহরণ করা হয়েছিল কি না, তা এখন পুলিস ও বিশেষ তদন্তকারী দলের (SIT) আতশকাচের নীচে রয়েছে।
একসঙ্গে মাদক সেবন ও একই টাওয়ার লোকেশন
তদন্তে জানা গেছে, এই নারকীয় অপরাধ ঘটানোর আগে অভিযুক্তরা একসঙ্গে বসে মাদক সেবন করেছিল। মাদকের নেশায় বুঁদ হয়েই তারা এই নৃশংস পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে। সিসিটিভি ফুটেজেও এর একটি বড় সূত্র মিলেছিল। ঘটনার পূর্বে একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, লাল টি-শার্ট ও নীল টুপি পরা এক যুবকের সাথে হেঁটে যাচ্ছে ওই নাবালিকা। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই যুবককে প্রভাস মণ্ডল বলে শনাক্ত করেন।
প্রাথমিক জেরায় প্রভাস মণ্ডল ও দিবাকর সর্দারের নাম উঠে আসার পর, পুলিস তাদের আটক করে। পরবর্তীতে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বারুইপুর বাজার এলাকা থেকে প্রধান অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু তাই নয়, ধৃতদের অপরাধের ডিজিটাল প্রমাণও পুলিসের হাতে এসেছে। কল রেকর্ড ও প্রযুক্তিগত তদন্তে দেখা গেছে, ঘটনার দিন রাত ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত আনন্দ, দিবাকর, প্রভাস এবং প্রবীর মণ্ডলের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন একই জায়গায় ছিল, যা প্রমাণ করে যে তারা সবাই মিলে এই অপরাধ ঘটিয়েছে।
জীবিত অবস্থাতেই ফেলা হয় পুকুরে
এই মামলার সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক তথ্যটি উঠে এসেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে। চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মৃত নাবালিকার ফুসফুসে কাদা জল পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এর অর্থ অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, নাবালিকাকে যখন শারীরিক নির্যাতনের পর পুকুরে ফেলা হয়েছিল, তখনও তার শরীরে প্রাণ ছিল, অর্থাৎ সে জীবিত ছিল। জলের নিচে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টার ফলেই তার ফুসফুসে কাদা জল ঢুকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়।
কঠোর ধারায় মামলা
ময়নাতদন্তে পাশবিক যৌন নির্যাতনের প্রমাণ মেলার পর পুলিশ এই মামলায় অপহরণ, খুন, গণধর্ষণ এবং পকসো (POCSO) আইনের কঠোর ধারা যুক্ত করেছে। একই সঙ্গে তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারাও লাগানো হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ এবং সিআইডিও এই ঘটনার তদন্তে জেলা পুলিশকে সাহায্য করছে। ধৃতদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করে এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। নরপিশাচদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফুঁসছে গোটা এলাকা।
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