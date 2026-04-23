Humayun Kabir: পাথর ছুঁড়লে কি রসগোল্লা দেব: ভোটের আগেই বুথে বোমাবাজি নিয়ে হুংকার হুমায়ুনের

Humayun Kabir: পাথর ছুঁড়লে কি রসগোল্লা দেব: ভোটের আগেই বুথে বোমাবাজি নিয়ে হুংকার হুমায়ুনের
West Bengal Assembly Election 2026: নওদার ঘটনায় দায় কার্যত স্বীকার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। বৃহস্পতিবার সকাল হুমায়ুন কবির বলেন, আমার লোককে কেউ পাথর ছুঁড়লে তাকে কি রসগোল্লা ছুঁড়বে? একটা ঢিল ছুঁড়লে দুটো পাটকেল খেতে হবে।
আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026: হাসপাতালে ঢুকে তাণ্ডব, ডাক্তারকে মারধর: ভোট শুরু হতেই বিজেপির বাহুবলী নেতা-প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ
বিধানসভার নির্বাচনের প্রথম দফার আগের রাতে অর্থাৎ বুধবার মুর্শিদাবাদে নওদা বিধানসভার শিবনগর প্রাথমিক স্কুলের বুথের কাছেই বোমা বিস্ফোরণ হয়। রাত সাড়ে আটটার নাগাদ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই বুথের ঠিক পাশেই তখন উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী শাহিনা মমতাজ খান। তৃণমূলের দাবি, শাহিনা মমতাজকে লক্ষ্য করেই এই বোমা ছোঁড়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল প্রার্থী। এই হামলার ঘটনায় সরাসরি হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি-র দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে শাসকদল।
এদিন সকালে নিজের ভোট দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের দিকে আঙুল তোলার আগে এটা দেখা উচিত যে আগে তাঁর দলের কর্মীদের ওপর হামলা হয়েছিল। সেই হামলার পাল্টা হিসেবেই যে এই ঘটনা, তা তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে ভোট দিয়ে ভয় পাচ্ছেন ভোটাররা। অভিযোগ ডোমকলের রায়পুরে। রায়পুরের কারিগর পাড়ার সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, নিরাপত্তা নেই। এলাকায় পুলিস নেই। তৃণমুল ভয় দেখাচ্ছে। কীভাবে ভোট দিতে যাব? রাতেই ডোমকল বিধানসভার রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কারিগর পাড়ায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিস। আল আমিন মণ্ডল নামের এক তৃণমূল কর্মীকে রাতেই আটক করেছে পুলিস।
আরও পড়ুন:West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting Live: ডোমকলের রায়পুরে আতঙ্কে ভোটাররা, ঝাড়গ্রামে ভোটের লাইনে হাতি
ভোটের আগের রাতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ডোমকল। ডোমকলের রায়পুর কারিগরপাড়া এলাকায় সিপিএম কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সিপিএম কর্মী রাকিবুল আনসারি ও মাহাবুল আনসারিকে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার আহত রাকিবুল আনসারিকে স্থানান্তরিত করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেই ঘটনায় ১ তৃণমূল কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
যদিও এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণও। যদিও সিপিএম কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে।
