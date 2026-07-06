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হুমায়ুন কবীরের জন্য বড় ধাক্কা, ইস্তফা দলের অন্যতম সংগঠক-হেভিওয়েট নেতার

Humayun Kabir AJUP leader resigns: ২০২৫-এর ডিসেম্বরে হুমায়ুন কবীর যখন দল গঠন করেন, তখন থেকেই তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন বিজয় শেখ। দলের অন্যতম সংগঠক ও শীর্ষ নেতা ছিলেন তিনি।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:00 AM IST
হুমায়ুন কবীরের জন্য বড় ধাক্কা, ইস্তফা দলের অন্যতম সংগঠক-হেভিওয়েট নেতার
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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হুমায়ুন কবীরের জন্য বড় ধাক্কা, ইস্তফা দলের অন্যতম সংগঠক-হেভিওয়েট নেতার
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