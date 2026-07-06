/হুমায়ুন কবীরের জন্য বড় ধাক্কা, ইস্তফা দলের অন্যতম সংগঠক-হেভিওয়েট নেতার

সোমা মাইতি: হুমায়ুন কবীরের জন্য বড় ধাক্কা। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিজয় সেখ। গতকালই দেখা গিয়েছিল হুমায়ূন কবীরের সঙ্গে, আর তার ঠিক একদিন পরই ইস্তফা। যদিও কেন ইস্তফা, সেই কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রসঙ্গত, আজকেই হরিহরপাড়া ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। তাতেই কি অসন্তুষ্ট, নাকি অন্য কোনও কারণ তা এখনও ষ্পষ্ট নয়।
উল্লেখ্য, আম জনতা উন্নয়ন পার্টির পূর্বে নাম ছিল জনতা উন্নয়ন পার্টি। শুরুর লগ্ন থেকেই দলের হয়ে কাজ করছিলেন হরিহরপাড়ার বাসিন্দা বিজয় সেখ। পরে তাঁকে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত বিধানসভায় হরিহরপাড়া আসনে প্রার্থী করা হয় বিজয় সেখকেও। তৃণমূলের নিয়ামত সেখের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ভোট পান ৬৮ হাজারের বেশি। যদিও ভোটে পরাজিত হন, তবে পরাজিত হলেও মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতির দায়িত্ব পান বিজয় সেখ। কিন্তু তারপরেও কী এমন হল যে ইস্তফা দিতে হল? শুরু হয়েছে জল্পনা।
বিজয় সেখ তাঁর নিজের প্রোফাইল থেকে ভিডিয়ো বার্তায় ইস্তফার কথা জানান। আনুষ্ঠানিকভাবে সোমবার দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকেও লিখিতভাবে ইস্তফার কথা জানাবেন বলে জানিয়েছেন বিজয় সেখ। এবার কি অন্য কোনও নতুন দলে নাকি দলের মধ্যে দ্বন্দ্বেই ইস্তফা, সবটাই অজানা। উত্তর দেবে সময়।
তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ২০২৫-এর ডিসেম্বরে হুমায়ুন কবীর তাঁর নিজস্ব দল গঠন করেন, তখন থেকেই বিজয় শেখ তাঁর অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের সংগঠন মজবুত করতে এবং হুমায়ুন কবীরের বার্তা আম জনতার কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করেন তিনি। দলের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব ও দাপটও ছিল বিজয় শেখের। তারপরেও তাঁর ইস্তফা ভবিষ্যতে বিজয় শেখের রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।
নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী ৩৭ বছর বয়সী বিজয় শেখ দ্বাদশ শ্রেণি পাস। ব্যবসা রয়েছে তাঁর। নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, বিজয় শেখের বার্ষিক আয় প্রায় ৪.৯ লক্ষ টাকা। মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ২৯.৯ লক্ষ টাকা। বাজারে ঋণ আছে প্রায় ২.৯ লক্ষ টাকা। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলাকে পাখির চোখ করে হুমায়ুন কবীর যে রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজিয়েছিলেন, তাতে হরিহরপাড়া অঞ্চলে বিজয় শেখ দলের অন্যতম প্রধান সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছিলেন।
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