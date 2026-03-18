Humayun Kabir: জোড়া আসনে লড়ছেন হুমায়ুন কবীর: প্রার্থীতালিকা ঘোষণা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির

Humayun Kabir: জোড়া আসনে লড়ছেন হুমায়ুন কবীর: প্রার্থীতালিকা ঘোষণা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির
Humayun Kabir: প্রথমতালিকায় ১২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করলেন হুমায়ুন কবীর। বললেন, আমরা ১৮২ টি আসনে প্রার্থী দেব। আগামী রবিবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বেলা ১ টায় প্রকাশ করব'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে লড়ছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। রাজ্যের ১২ আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করলেন সদ্য তৈরি হওয়া দলের নেতা হুমায়ুন কবীর। রেজিনগর ও নওদা। দুটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি নিজে।
হুমায়ন কবীর জানিয়েছেন, 'আমরা ১৮২ টি আসনে প্রার্থী দেব। আজ তার প্রথম তালিকা প্রকাশ করছি। আগামী রবিবার পূর্ণাঙ্গ তালিকা বেলা ১ টায় প্রকাশ করব। নন্দীগ্রামে প্রার্থী দেব, ভবানীপুরেও প্রার্থী দেব'। বলেন,'বাংলার পরিস্থিতি খারাপ। কমিশন প্রচুর নাম বাদ দিয়েছে। বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী বলেছেন পুরানো আরএসএস ভালো। এখন আর ভালো সম্পর্ক নেই। বাংলার মুসলিমদের বলব, এই আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রী যেন আর ক্ষমতায় না আসে। যে আরএসএস বাবরি মসজিদ ভেঙেছে তাদের সঙ্গে যার সুসম্পর্ক, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেন চিনে রাখেন'।
জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তালিকা
--
বর্ধমানের পূর্বস্থলী উত্তর - বাপন ঘোষ, শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি
রেজিনগর- হুমায়ুন কবীর
নওদা- হুমায়ুন কবীর
বেলডাঙা- আহম্মদ কবীর
রয়েল ইসলাম- মালদা রতুয়া
মালতীপুর- আবু মিন্নাদ শেখ
বৈষ্ণবনগর- মুসলমান বিবি
আবু সৈয়দ- মানিকচক
সুজাপুর- নাশিমুন হক
বেহালা পূর্ব- অনুপম রোহাদ্দি
ফরাক্কা- ইন্তিয়াজ মোল্লা
হরিহরপাড়া- বিজয় শেখ
এদিকে বাংলার ফের সক্রিয় রাজনীতি ফিরছেন অধীর চৌধুরী। কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশে বহরমপুর কেন্দ্র থেকেই তিনি প্রার্থী হতে পারেন বলে খবর। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'আমি বলেছি প্রকাশ্যেই বহরমপুরে অধীর চৌধুরী দাঁড়ালে, তাঁকে জেতানোর জন্য আমার তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতা পাবে'। তাহলে কী বহরমপুরে প্রার্থী দেবে না জনতা উন্নয়ন পার্টি? সোজাসাপ্টা জবাব, 'প্রার্থী দেব। রাজনীতির লোকেদের অনেকরকম বাধ্য়বাধ্যকতা থাকে। প্রার্থী দিলে সহজ হবে, না দিলে একটু কঠিন হবে। আমিও তেতাল্লিশ বছর রাজনীতি করছি। মুর্শিদাবাদ জেলায় কার কোথায় অংক আছে। কোন অংকে কাকে ঘায়েল করতে হবে। আমাকে খেলতে দিন না আমার মতো করে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)