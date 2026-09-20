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রেজিনগরে লড়াইয়ের ময়দান ছাড়লেন হুমায়ুন? ছেলের হয়ে প্রচার করবেন না!

Humayun Kabir: সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ নির্বাচন। তার আগে ছেলের হয়ে প্রচারে দেখাই যাচ্ছে না হুমায়ুনকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:39 PM IST
রেজিনগরে লড়াইয়ের ময়দান ছাড়লেন হুমায়ুন? ছেলের হয়ে প্রচার করবেন না!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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