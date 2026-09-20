/রেজিনগরে লড়াইয়ের ময়দান ছাড়লেন হুমায়ুন? ছেলের হয়ে প্রচার করবেন না!

প্রসেনজিত্ মালাকার: মাঠ ছাড়ছেন অনেকেই। নন্দীগ্রামে মাঠ ছেড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মাঠ ছাড়লেন হুমায়ুন কবীর। রেজিনগরের উপ নির্বাচনে ছেলের হয়ে প্রচার করবেন না। শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমেই প্রচার করবেন। এমনটাই দাবি আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধানের। পুলিসকেও বেনজির নিশানা হুমায়ুনের।
সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপ নির্বাচন। তার আগে ছেলের হয়ে প্রচারে দেখাই যাচ্ছে না হুমায়ুনকে। কেন? হুমায়ুন কবীর বলেন, প্রচার করার মতো কোনও পরিস্থিতি নির্বাচন কমিশন এখানে করে রাখেনি। যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। আমাদের সঙ্গে যারা কথা বলতে আসছে তাদের কেন পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে? কী কারণে আটকাচ্ছে? পুলিস একদম দালাল হয়ে গিয়েছে।
পুলিস ধরপাকড় করছে, তা বলে কি প্রচার বন্ধ করে দেবেন? আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান বলেন, হ্যাঁ, সেটাই করব। প্রচার করে অনুগামীদের বিপদে ফেলে কী হবে? আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব। ৬ তারিখ সকাল থেকে ময়দানে থাকব।
উল্লেখ্য, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ঘটনার ঘনঘটা রেজিনগরে। তাঁকে ইতিমধ্যেই একটি অডিয়ো মামলায় নোটিস দিয়েছে পুলিস। হুমায়ুন জানিয়েছেন তিনি হাজিরা দিতে যাবেন। প্রচার না করলেও তিনি আত্মবিশ্বাসী যে জয় তিনি পাবেন। সেই কারণেই ৬ তারিখে তিনি ময়দানে থাকবেন।
ভোট পরিসংখ্য়ান দেখলে বোঝা যাবে গতবার তিনি বেশিরভাগ ভোট পেয়েছিলেন। তার পরেও তিনি ময়দানে নামছেন না। তাহলে কি তিনি কোনও চাপে রয়েছেন। শুধুমাত্র সোশ্য়াল মিডিয়ায় প্রচার করলেই কি ভোটে জেতা সম্ভব? কারণ এবার তাঁর বাঁশি প্রতীক বদলে হয়েছে টেবিল। সেই প্রতীক চেনাবে কে? ৬ তারিখ লড়লেই কি ভোটে জেতা যাবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।
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