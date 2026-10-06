'উস্কানির' জবাব, রেজিনগরে রণংদেহী হুমায়ুনকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলল পুলিস

অয়ন ঘোষাল: রেজিনগর উপ নির্বাচনে ছড়াল উত্তেজনা। পুলিসের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা ও তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে গ্রেফতার হলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীর।
ভোটের আগেই বলেছিলেন রেজিনগরে ভোট প্রচারের পরিবেশ নেই। তবে ৬ তারিখ ভোটের দিন ময়দানে থাকব। মঙ্গলবার ভোট দিয়েই মুখ খোলেন হুমায়ুন কবীর। বলেন, রেজিনগরের ওসি অঞ্জন বর্মন প্রতিটি বুথে গোট কাশীপুর জিপিতে কী আচরণ করছে গিয়ে দেখুন। ওখানে যাব। রেজিনগরে ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, তারা কোথায়? ভোট লুঠ হচ্ছে। বাহিনী কোথায়?
রেজিনগরের আসন ধরে রাখা হুমায়ুন কবীরের কাছে চ্যালেঞ্জ। জেতা আসনে যদি হার হয় তাহলে তা তার কাছে বিরাট ধাক্কা। ফলে হুমায়ুন কবীর প্রায় দাপিয়ে বেড়ানোর চেষ্টা করেন। রেজিনগরে তাঁর পার্টি অফিসের সামনে হুমায়ুনের সঙ্গে পুলিসের বাকবিতণ্ডা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। গলা চড়িয়ে পুলিসের সঙ্গে চিত্কার জুড়ে দেন হুমায়ুন। পুলিসের বক্তব্য ছিল, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করছেন হুমায়ুন।
পুলিস হুমায়ুনকে বলেন, এখানে আপনি আসতে পারেন না। পাল্টা রণংদেহী মূর্তিতে হুমায়ুন বলেন, আমার পার্টি অফিস এটা। আমার অধিকার আছে। এখানে আমি আসতে পারি। আপনি দালালি করবেন না। আপনি ভোট লুট করছেন। পাল্টা হুমায়ুনকে বাড়ি যেতে বলে পুলিস। হুমায়ুন বলেন, এখানেই দাঁডিয়ে থাকব। আপনি যা পারেন করুন।
হুয়ায়ুনের ওই কথা শুনেই পুলিস তাঁকে টেনে গাড়িতে তুলতে চেষ্টা করে। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। একপ্রস্থ ধস্তাধস্তির পর পুলিস গাড়িতে টেনে তোলে হুমায়ুনকে। শৃঙ্খলাভঙ্গের আশঙ্কা থেকে গ্রেফতার করা হয় হুমায়ুনকে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রেজিনগর থানায়।
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