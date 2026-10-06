Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /উস্কানির জবাব, রেজিনগরে রণংদেহী হুমায়ুনকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলল পুলিস

'উস্কানির' জবাব, রেজিনগরে রণংদেহী হুমায়ুনকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলল পুলিস

Rejinagar Bypoll 2026: পুলিসের দাবি, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করছেন হুমায়ুন। পাল্টা হুমায়ুনের দাবি, তিনি তাঁর পার্টি অফিসে আসতেই পারেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 06, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:53 PM IST
'উস্কানির' জবাব, রেজিনগরে রণংদেহী হুমায়ুনকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলল পুলিস

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আর আশা নেই!শেষ খোঁজের চেষ্টা,মিসিংদের 'মৃত' ঘোষণার আইনি প্রক্রিয়া শুরু নেপাল সরকারের
2
3
4
5