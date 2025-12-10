English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026 Humayun Kabir Party and Candidates: হুমায়ুনের হুংকার, "যেদিন আমার সব MLA নিয়ে আসব, সেদিন বোঝা যাবে আমার নির্ণায়ক শক্তি কতটা... আমাকে দল বদলু বলে কী হবে? পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ছাড়া বাকি সবাই দলবদলু।"

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 10, 2025, 01:28 PM IST
Humayun Kabir West Bengal Assembly Election 2026 Candidates: 'মানুষ চাইলেই সরকার সরবে!' ছাব্বিশের ভোটে কাদের কাদের প্রার্থী করবেন হুমায়ুন? ভবানীপুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে বড় ঘোষণা...
নিজস্ব ছবি

অয়ন ঘোষাল: "কোনও দলের বিধায়ক ভাঙিয়ে প্রার্থী করব না। টিকিট দেব না। অন্য ধর্মনিরপেক্ষ দল থেকে ভালো মুখ বেছে নেব। ভবানীপুরেও প্রার্থী দেব। নন্দীগ্রামেও প্রার্থী দেব।" নিজের দল নিয়ে বড় ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের (Humayun Kabir)। রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে হুঁশিয়ারি দিলেন, "মানুষ ইচ্ছা করলেই সরকার সরে যাবে (West Bengal Assembly Election 2026) । বিজেপি, তৃণমূলকে জব্দ করব। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকেও পরে বুঝে নেব। ২২ তারিখ দল ঘোষণা করব। ন্যাশনাল কংগ্রেস, সিপিএম, মিম এর মধ্যেও প্রার্থী বেছে নেব।"

মুর্শিদাবাদের রেজনিগরে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা ও শিলান্যাসের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতির লাইমলাইটে হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুনের দাবি, বাবরি মসজিদ গড়তে দানবাক্সে এখনই জমা পড়েছে ৩ কোটি টাকা! মোট ১২টি ট্রাঙ্ক ও বস্তায় জড়ো করা হয়েছে এই দানের টাকা। রীতিমতো টাকার মেশিন আনিয়ে চলছে টাকা গোনার কাজ। টাকা গুনতে ৩০ জন লোকও নিয়োগ করা হয়েছে। ওদিকে নিজের নিরাপত্তায় আনিয়েছেন বাউন্সারও। যে প্রসঙ্গে এদিন হুমায়ুন কবীর বলেন,"বাউন্সার কাল এসে গেছে। ওদের অস্ত্র গুলো স্ক্রুটিনির জন্য এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি আটকে রেখেছে। আশা করি ওগুলো আজ পেয়ে যাবে।"

এরপরই তিনি হুঁশিয়ারির সুরে আরও বলেন, "বাংলার সরকারের যে দুরবস্থা। পার্থ চ্যাটার্জি, জীবন সাহা জেল খেটেছে। এইসব ইস্যু নিয়ে মানুষের কাছে যাবো। মানুষ ইচ্ছা করলেই সরকার সরে যাবে। যেদিন আমার সব MLA নিয়ে আসব, সেদিন বোঝা যাবে আমার নির্ণায়ক শক্তি কতটা। অনেক স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক আছে, তাদের মধ্যে বেছে বেছে প্রার্থী করব।" জানান, "আগামী ২২ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের টেক্সটাইল মোড়ে তৃণমূলের কার্যালয়ের সামনে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ করে নতুন দলের ঘোষণা করব। কলকাতাতেও নতুন দলের দুটি কার্যালয় হবে। একটি পার্ক সার্কাসে এবং আরেকটি সল্টলেক সেক্টর ফাইভে।" 

আরও জানান, আইএসএফের সঙ্গে জোট নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। তবে আব্বাস সিদ্দিকীর দ্বারা খুব কিছু হবে না বলেই মনে করছেন তিনি। পাশাপাশি, সিদ্দীকুল্লা চৌধুরী, বদ্রু আলম ও ইউসুফ পাঠানের উদ্দেশেও তোপ দাগেন হুমায়ুন কবীর। বলেন, "সৌদি আরব নিয়ে সিদ্দীকুল্লা, বদ্রু আলম আর ইউসুফ আমাকে প্রতারণা করেছে। এর জবাব মুসলিমরা দেবে।"

হুমায়ুনের স্পষ্ট কথা, "আমাকে দল বদলু বলে কী হবে? পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ছাড়া বাকি সবাই দলবদলু। অধীর চৌধুরী নিজে কতবার দলবদল করেছে! আর তৃণমূলের কথা তো ছেড়েই দিলাম! শিশির অধিকারী, শুভেন্দু অধিকারী, তারা কি করেছেন? তারা কতবার দল বদল করেছে? সব জবাব আগামী ভোটে পেয়ে যাবে। আমার মূল লড়াই দুর্নীতির সঙ্গে হবে। বেকারত্ব রোধ করতে হবে।"

এদিকে হুমায়ুন কবীর যখন একের পর এক বোমা ফাটাচ্ছেন, কামান দেগে চলেছেন, তখন বিজেপির সজল ঘোষ কটাক্ষ করেন, "হুমায়ুন কবীর এখন বাংলার নতুন নবী। বড় ব্যাপার! সবটাই মমতা ব্যানার্জির দাক্ষিণ্যে। আগামী দিনে হুমায়ূন উপ-মুখ্যমন্ত্রী!"

