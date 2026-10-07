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কাল রণমূর্তি, আজ চোখে জল ভর্তি! রেজিনগরের ঝামেলার পরদিনই অবসরের ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের

Humayun Kabir: রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক পরের দিনই প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে বড় ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের। রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসরের সিদ্ধান্ত হুমায়ুন কবীরের। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, 'যতদিন শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন বিধানসভায় আর যাবেন না। নওদার মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বিধায়ক হিসেবে রেজিনগর জিতবে বিজেপি, আমি নিশ্চিত।' জি ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন হুমায়ুন।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 07, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:29 PM IST
কাল রণমূর্তি, আজ চোখে জল ভর্তি! রেজিনগরের ঝামেলার পরদিনই অবসরের ঘোষণা হুমায়ুন কবীরের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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