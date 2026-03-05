Humayun Kabir: দলের নামই বদলে ফেললেন হুমায়ুন কবীর, কেন্দ্র থেকে দেওয়া হল ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা

Humayun Kabir: দলের নামই বদলে ফেললেন হুমায়ুন কবীর, কেন্দ্র থেকে দেওয়া হল ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা
Humayun Kabir: গত বছরের ২২ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সভা করেন হুমায়ুন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করেছিলেন
অয়ন ঘোষাল: বিধানসভা ভোটের আগে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে। দলের কাছে ধাক্কা খেয়ে তিনি নতুন দল গড়েছেন। বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল একশোরও বেশি আসনে প্রার্থী দেবে বলেও তিনি ঘোষণা করেছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে নিজের দলের নামটাই বদলে ফেললেন হুমায়ুন কবীর।
গত বছরের ২২ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সভা করেন হুমায়ুন। সেখান থেকেই তিনি তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করেছিলেন। দলের নাম হবে ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি, সংক্ষেপে জেইউপি। এবার ৩ মাসের মধ্যেই নিজের দলের নাম বদলে ফেললেন হুমায়ুন। তাঁর 'জনতা উন্নয়ন পার্টি(JUP)' হয়ে যাচ্ছে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'। গতকাল অর্থাত্ বুধর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বলেও সূত্রের খবর।
কেন এমন নাম বদল? জনতা উন্নয়ন পার্টি সূত্রে খবর, সম্প্রতি নিজের দলের রেজিস্ট্রেশন করাতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। সোনে গিয়ে তিনি জানতে পারেন জেইউপি(JUP) নামে একটি রাজনৈতিক দলকে অন্য একটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছে কমিশন। জনৈক রুহুল আমিন ওই নামটিই কমিশনে জমা দেন। সেটি মঞ্জুর হয়।
আরও পড়ুন-জাস্ট জিতেই ছাড়তে হচ্ছে সাধের কুর্সি, মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ...এবার...
আরও পড়ুন-তালিবানদের মার খেয়েও শোধরায়নি স্বভাব, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধে এবার পাকিস্তানের এন্ট্রি...
হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে তিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়েছেন। এখন কমিশনের নির্দেশ মেনে নাম বদলে ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’র আগে ‘আম’ শব্দটি বসাবেন। ‘আমজনতা উন্নয়ন পার্টি’-র সংক্ষিপ্ত নাম ‘এজেইউপি(AJUP)’।
অন্যদিকে, তৃণমূল ছাড়ার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক। নিজে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর প্রাণহানি হতে পারে। তার জন্য তিনি বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষীও ভাড়া করেছিলেন। তবে তিনি বলেছিলেন ওইসব বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী আসবেন হায়দরাবাদ থেকে। সেরকম কিছু হয়নি। নিরাপত্তারক্ষী এসেছিল এরাজ্য থেকেই। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য তিনি চিঠি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। সেই চিঠি পেয়েই তত্পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। হুমায়ুন কবীরকে দেওয়া হল ওয়াই প্লাস(Y+) ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা। মঙ্গলবার দুপুরে ১২ জনের কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছয় হুমায়ুনের রেজিনগরের বাড়িতে।
