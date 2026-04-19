West Bengal Assembly Election 2026: দল ছাড়ছেন একের পর এক কর্মী: এবার খোদ প্রার্থীই তৃণমূলে, অস্তিত্ব সংকটে হুমায়ুনের AJUP?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026:  তৃণমূলের যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 19, 2026, 05:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে আরও বিপাকে হুমায়ুন কবীর। তাঁর দলের এক প্রার্থী এবার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সঙ্গে স্থানীয় বেশ কয়েকজন সমর্থন, এমনকী, এজেন্টও। শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে।

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটের মুখে এবার দলবদল খোদ প্রার্থীরই! তৃণমূলের যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর।  আজ, শনিবার তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী সামিম আহমেদ। শাসকদলের দাবি, বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরেছে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের উপরই ভরসা রাখছে মানুষ।

জানা গিয়েছে, হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাঁতের প্রকাশ্যে আসার পর দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অস্বস্তিতে প্রার্থীরাও। প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর। এর আগে, নদিয়ার কালীগঞ্জে দলত্য়াগের কথা ঘোষণা করেন আম জনতা উন্নয়নে পার্টির ব্লকের নেতৃত্ব।  তৃণমূলে যোগ দেন চার হেভিওয়েট নেতা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Humayun KabirCandidate Joins TMC
