West Bengal Assembly Election 2026: দল ছাড়ছেন একের পর এক কর্মী: এবার খোদ প্রার্থীই তৃণমূলে, অস্তিত্ব সংকটে হুমায়ুনের AJUP?

West Bengal Assembly Election 2026: দল ছাড়ছেন একের পর এক কর্মী: এবার খোদ প্রার্থীই তৃণমূলে, অস্তিত্ব সংকটে হুমায়ুনের AJUP?
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে আরও বিপাকে হুমায়ুন কবীর। তাঁর দলের এক প্রার্থী এবার যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সঙ্গে স্থানীয় বেশ কয়েকজন সমর্থন, এমনকী, এজেন্টও। শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে।
ভোটের মুখে এবার দলবদল খোদ প্রার্থীরই! তৃণমূলের যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর। আজ, শনিবার তাঁর হাতে দলের পতাকা তুলে দিলেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী সামিম আহমেদ। শাসকদলের দাবি, বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরেছে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসের উপরই ভরসা রাখছে মানুষ।
জানা গিয়েছে, হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাঁতের প্রকাশ্যে আসার পর দলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অস্বস্তিতে প্রার্থীরাও। প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। এই পরিস্থিতিতে দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী মহম্মদ আবু সিদ্দিক লস্কর। এর আগে, নদিয়ার কালীগঞ্জে দলত্য়াগের কথা ঘোষণা করেন আম জনতা উন্নয়নে পার্টির ব্লকের নেতৃত্ব। তৃণমূলে যোগ দেন চার হেভিওয়েট নেতা।
