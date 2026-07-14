/সাঁড়াশি চাপে হুমায়ুন, রেজিনগর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, বাড়িতে শক্তিপুর থানার পুলিস

পিয়ালী মিত্র ও সোমা মাইতি: এবার সাঁড়াশি চাপে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। একদিকে রেজিনগর থানায় যখন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তখন শক্তিপুর থানার পুলিস নোটিস নিয়ে পৌঁছে গেল তাঁর বাড়িতে। ১৯ জুলাই সকাল ১১ টায় তলব করা হয়েছে তাঁকে। শক্তিপুর থানার ওসিকে গালিগালাজের মামলায় ৩ জুলাই তাঁকে তলব করেছিল শক্তিপুর থানার পুলিস। কিন্তু সেই মামলায় হাজিরা দেননি তিনি। যাবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দেন। সেই মামলাতেই ফের দ্বিতীয়বার নোটিস হুমায়ুনকে।
গত ৪ জুলাইয়ের পর আজ ১৪ জুলাই। ফের রেজিনগর থানায় হাজিরা দিলেন হুমায়ুন কবির। উস্কানিমূলক মন্তব্য মামলায় ফের থানায় হাজিরার আগে পুলিসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, শক্তিপুরে ২৬ জুন ১৭৬ নম্বর কেসের এফআইআরে নাম ছিল একা আমার। পরে আরও ৮ জনের নাম ঢোকান হয়েছে।
হুমায়ুন কবির এদিন বলেন, বিজেপির দাসের ভূমিকা পালন করে শক্তিপুর থানার ওসি। আমাদের বিরুদ্ধে কোন এলাকার মানুষের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু পুলিস বিজেপির দালালি করে, বিজেপির কাছে খুশি থাকার জন্য, বিজেপি সরকারের কাছে প্রাইজ পোস্টিং নেওয়ার জন্য এসব কাজ করছে। আমাদের ভোটে না হারাতে পেরে এসব করছে বিজেপি। এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটি চাটত যে পুলিস,যে দারোগারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চটি চেটে চলত তারাই এখন নতুন সরকারের চটি চাটছে। রাজ্যে যেন অঘোষিত একটা ব্রিটিশ শাসন চলেছে। এই রকম ধরনের আচরণ পুলিসের। এই চটি চাটটা কতদিন চলে সেটাও আমরা দেখব। পুলিসকে এই ধরনের আচরণ করার কে অধিকার দিয়েছে? যে পুলিশ বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে বলে বিজেপির চটি চাটবে! টিএমসি ক্ষমতায় ছিল তখন টিএমসির চটি চেটে মানুষের উপরে জুলুম করেছে,অত্যাচার করেছে। এই গণতন্ত্রের কী মানে হয়? এখানে কেউ বিরোধী থাকলে তার কোন স্বাধীনতা থাকবে না? তার কণ্ঠরোধ করা হবে!
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