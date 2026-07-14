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সাঁড়াশি চাপে হুমায়ুন, রেজিনগর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, বাড়িতে শক্তিপুর থানার পুলিস

Humayun Kabir: হুমায়ুন কবির এদিন বলেন, বিজেপির দাসের ভূমিকা পালন করে শক্তিপুর থানার ওসি। আমাদের বিরুদ্ধে কোন এলাকার মানুষের কোনও অভিযোগ নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 14, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:07 PM IST
সাঁড়াশি চাপে হুমায়ুন, রেজিনগর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, বাড়িতে শক্তিপুর থানার পুলিস
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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