West Bengal Assembly Election 2026: 'নওশাদ বেশি চালাকি করছে! দুটো সিটে ৫০ হাজার করে মার্জিনে ওকে হারিয়ে দেখাব...' হুংকার হুমায়ুনের

West Bengal Assembly Election 2026: 'নওশাদ বেশি চালাকি করছে! দুটো সিটে ৫০ হাজার করে মার্জিনে ওকে হারিয়ে দেখাব...' হুংকার হুমায়ুনের
Humayun Kabir VS Nawshad siddiquie: নাটকীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডের পর, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্য়াস, তারপর 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' নামে নতুন দল তৈরি করে বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে হইচই ফেলে দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা।
'হয় ছক্কা মারব, না হলে বোল্ড হয়ে বাড়ি যাব, দুটো সিটে ৫০ হাজার করে মার্জিন রেখে জিতব...'
নৌসাদকে ভাঙরে হারানোর হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের …কেন?
'আমি জোটের জন্য সকলের কংগ্রেস, সিপিএম, নৌসাদ সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারি। কিন্তু নৌসাদ বেশি চালাকি করছে। সে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আবার তৃনমুলের সঙ্গে গোপনে কথা বলছে। সেটা যদি নৌসাদ করে তাহলে ভাঙরে কি ভাবে হারাব দেখে নেবে। যে লোকটা রাত ১২টা থেকে ২.৩০ পর্যন্ত মিটিং করে বলে কোনও কথা হয়নি , সেটা নৌসাদকে মানায় না। প্রমাণ চাইলে দিয়ে দেব। কোন গেট দিয়ে ঢুকেছিল বেরিয়েছিল সব প্রমাণ আছে। তৃণমূলের কাছে দর বাড়ানোর চেষ্টা করছে নৌসাদ। ২০ টি প্রার্থী দিয়ে ১টা তে জিতেছিল । অতি চালাকির গলায় দড়ি'।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, অভিষেকের সভার থেকে বেশি জমায়েত হবে, হুঙ্কার হুমায়ুনের, 'মুর্শিদাবাদে অভিষেকেরর সভায় যত ভিড় হবে,তার থেকে আমার সভায় বেশি ভিড় হবে।মুর্শিদাবাদে অভিষেক যেখানে যেখানে সভা করবেন, সেখানে সেখানে পাল্টা সভা', চ্যালেঞ্জ করলেন হুমায়ুন কবীর। নদীয়ার কালীগঞ্জে জনতা উন্নয়ন পার্টির নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন হুমায়ুন কবীর। বিধানসভা ভোটে ১০০ আসনে জেতার হুঙ্কার হুমায়ুনের।
তিনি বলেন, 'আমি এই সংগঠনের বিষয়ে যখন দলে বলেছিলাম, তখন অভিষেক জ্বলে উঠেছিলেন। এখন সেই অভিষেক জেলা সভা করতে পারে না। তিনি আমার এলাকায় বেলডাঙ্গায় যাচ্ছেন রোড শো করতে। ১৭ তারিখ যাবেন। পুলিস হেলিপ্যাড তৈরি করছে। ব্লক লেভেলে রোড শো করতে যাবে। আমার কাছে যা খবর তিনি আসবেন না। আমি চাইব আসুন। ওনার সভার কত লোক হয় দেখাবেন। ১৯ তারিখ ডবল লোক নিয়ে সভা করব। আমার টার্গেট ১০ লাখ। সর্বভারতীয় নেতাকে বুথ স্তরে নেতাতে নামিয়ে আনব', অভিষেক কে চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের।
সভা করা নিয়ে কোনও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন কি না জিগ্গেস করতে তিনি বলেন-
'হ্যাঁ কিছু....আছে, কিছু তৃণমূলের..যারা চেটে খায়। তোলাবাজি করে খায়। বালি-পাথরের গাড়ি থেকে তোলা তুলে, পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে যারা, তাঁরা আমাকে গোব্যাক বলছে, বিজেপির B টিম বলছে। আমি নির্বাচনের ময়দানে যখন হুমায়ুন কবীর, ২৯৪ টা আসনে না হলেও, ১৮২ টা আসনে, যেদিন প্রতিদিন প্রচারে যাবে, সেদিন কে B টিম, A টিম, C টিম, তার প্রমাণ, মানুষই দিয়ে দেবে'।
নাটকীয়ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ডের পর, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্য়াস, তারপর 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' নামে নতুন দল তৈরি করে বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে হইচই ফেলে দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন সাসপেন্ডেড তৃণমূল নেতা।
হুমায়ুন কবীর বলেন, ও (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) গরিবের রক্ত চুষে খায়। হুমায়ুন কবীরের খাঁড়ায় পড়ে তাঁকে (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) বেলডাঙায় রোড শো করতে আসতে হচ্ছে। ও যে রোড শো করবে যত হাজার লোক হবে, আমরাও ড্রোন ক্যামেরা ঘুরবে। আর ১৯ তারিখে তার জবাব ওই বেলডাঙা থেকে আমি রোড শো করব। ওপেন চ্যালেঞ্জ। পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল। এর আগে নাম না করে আক্রমণ শানিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা জবাব দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। মূলত সম্প্রতি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় বলেছিলেন, আপনি মন্দির তৈরি করুন, মসজিদ তৈরি করুন, গুরুদ্বার তৈরি করুন, চার্চ তৈরি করুন, রাজনীতি ছেড়ে দিন।'
হুমায়ুন কবীর বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাকে নিদান দেওয়ার আগে ওঁর পিসিকে বলুন যে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে তিনি ভবানীপুর বা নন্দীগ্রাম কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না এবং যে সাধের জগন্নাথ ধাম করেছে, ১০০ বিঘা জায়গায় সরকারি জায়গায় ৪০০ কোটি টাকা খরচ করে, আপনার আমার সকলের ট্যাক্সের টাকায়, ওইখানে গিয়ে হরিনাম করতে বলুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাহলে আমি JUP-র চেয়ারম্যান পদ অন্য কাউকে তুলে দিয়ে আমিও মক্কায় যাব, হজ করে এসে বাবরি মসজিদ গঠন করে ওখানে নমাজ পড়ব। ' নতুন দল ঘোষণা করেছেন এক মাসও হয়নি। তার মধ্যেই, বিধানসভা ভোটের মুখে ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর।
আরও পড়ুন: Mass dog killing: নারকীয় হত্যাকাণ্ড! মাত্র তিন দিনে ৩০০ পথকুকুরকে নৃশংস খুন করল বর্বররা... সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই এ কী শুরু হল?
আরও পড়ুন: Trump Acting President Venezuela: ডিকটেটরের জন্ম? আইনকানুন, রাষ্ট্রপুঞ্জের চোখরাঙানি টোকা মেরে উড়িয়ে ভেনেজুয়েলার নয়া প্রেসিডেন্ট লড়াইখ্যাপা ট্রাম্প
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)