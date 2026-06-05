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Humayun Kabir: 'কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা লাগবেই', হাইকোর্টে হুমায়ুন, তোপ ঋতব্রত ও স্পিকারকেও

Humayun Kabir: কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাই লাগবে। তাই হাইকোর্টে মামল। তৃণমূল কংগ্রেস থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীকেও আইনের ক্ষমতা দেখানো হয়েছিল। আজ বদলে গিয়েছে তাই আজকে দুর্নীতিগ্রস্তরা জেলে যাচ্ছে এটাই তৃণমূলের অবস্থা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 05, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:57 PM IST
Humayun Kabir: 'কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা লাগবেই', হাইকোর্টে হুমায়ুন, তোপ ঋতব্রত ও স্পিকারকেও
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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