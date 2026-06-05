Humayun Kabir: 'কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা লাগবেই', হাইকোর্টে হুমায়ুন, তোপ ঋতব্রত ও স্পিকারকেও

অর্ণবাংশু নিয়োগী: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেই আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর সাফ কথা, "আমার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাই লাগবে।" নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এই ইস্যুতেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দল এবং রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই নেতা।
এদিন রাজ্য বিধানসভার দলবদল ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন হুমায়ুন। বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি স্পষ্ট জানান, "ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মানছি না। এইভাবে ক্ষমতার অলিন্দে কেউ এই পদে বসতে পারে না।" একই সঙ্গে বর্তমান স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে বলতে গিয়ে বিগত দিনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে বিমান ব্যানার্জি স্পিকার পদে থেকে যে সমস্ত অনৈতিক বা অনুচিত কাজ করেছিলেন, আজকে বিধানসভায় ঠিক সেটাই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।"
তৃণমূলের অন্দরের ‘সদস্য বনাম প্রশাসন’ দ্বন্দ্বকেও টেনে এনেছেন হুমায়ুন। শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি মনে করিয়ে দেন, "তৃণমূল কংগ্রেস থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারীকেও আইনের ক্ষমতা দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আজ সময় বদলে গিয়েছে।" বর্তমান শাসকদলের অন্দরের পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "আজকে দুর্নীতিগ্রস্তরা দলে দলে জেলে যাচ্ছে, এটাই এখন তৃণমূলের আসল অবস্থা।" একদিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ফিরে পাওয়ার আইনি লড়াই, অন্যদিকে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ও স্পিকারের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের এই বেনজির আক্রমণ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে শোরগোল ফেলে দিয়েছে।
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