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Humayun kabir: 'রেজিনগর থেকে জিতিয়ে দেব', মমতাকে বিধায়ক বানানোর অফার হুমায়ুনের

AJUP: একদিকে তিনি যেমন তৃণমূল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান করুণ দশার জন্য মমতার 'ধৃতরাষ্ট্র সুলভ' ভাইপো-প্রীতিকে দায়ী করছেন, অন্যদিকে তেমনই পুরোনো নেত্রীর প্রতি সৌজন্য ও দুর্বলতা দেখিয়ে তাঁকে নিজের ছেড়ে দেওয়া রেজিনগর আসন থেকে জিতিয়ে বিধানসভায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিচ্ছেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:30 PM IST
Humayun kabir: 'রেজিনগর থেকে জিতিয়ে দেব', মমতাকে বিধায়ক বানানোর অফার হুমায়ুনের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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