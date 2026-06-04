Humayun kabir: 'রেজিনগর থেকে জিতিয়ে দেব', মমতাকে বিধায়ক বানানোর অফার হুমায়ুনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতাকে রেজিনগর থেকে দাঁড়াবার অফার দিলেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূল সুপ্রিমো চাইলে হুমায়ুন কবীর তার জিতে আসা আসন ছেড়ে দিতে রাজি বলে এদিন খানিকটা ব্যঙ্গই করলেন। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত এবং বর্তমানে ‘আম জনতা উন্নয়ন পার্টি’র (AJUP) প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবির এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভায় পাঠানোর জন্য বড় প্রস্তাব দিলেন।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর এবং নওদা— দুই কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন হুমায়ুন। নওদা আসনটি নিজের কাছে রেখে তিনি রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দিচ্ছেন। এবার সেই শূন্য হতে চলা রেজিনগর আসনের উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড়ানোর এবং তাঁকে জিতিয়ে আনার দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।
হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, আজকের দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভায় থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। ভবানীপুর বা নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে মমতা এখন আর জিততে পারবেন না দাবি করে হুমায়ুন বলেন, 'রেজিনগরে হুমায়ুন কবির শেষ কথা বলে। আমি তৃণমূলকে ৮১ হাজার এবং বিজেপিকে ৫৯ হাজার ভোটে হারিয়েছি। নেত্রীর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা এখনও আছে। দিদি যদি নিজে থেকে আমাকে ডেকে বলেন যে তাঁকে বিধানসভায় যাওয়ার সুযোগ করে দিতে, তবে রেজিনগর আসন থেকে আমি তাঁকে নির্দ্বিধায় জিতিয়ে বিধানসভায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেব।'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নরম সুর রাখলেও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তৃণমূলের এই সংকটের জন্য তিনি সরাসরি পরিবারতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। হুমায়ুনের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ধৃতরাষ্ট্রের’ মতো আচরণ করেছেন। তিনি অন্ধের মতো তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। হুমায়ুন বলেন, 'আগে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও মমতা তাতে কর্ণপাত করেননি, আজ দল ভাঙার পর তৃণমূলকে তার খেসারত দিতে হচ্ছে। তৃণমূল এখন টিকে থাকার লড়াই লড়ছে।':
একসময় তৃণমূলের ঘরের ছেলে এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর দল থেকে বিতাড়িত হয়ে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। একদিকে তিনি যেমন তৃণমূল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান করুণ দশার জন্য মমতার 'ধৃতরাষ্ট্র সুলভ' ভাইপো-প্রীতিকে দায়ী করছেন, অন্যদিকে তেমনই পুরোনো নেত্রীর প্রতি সৌজন্য ও দুর্বলতা দেখিয়ে তাঁকে নিজের ছেড়ে দেওয়া রেজিনগর আসন থেকে জিতিয়ে বিধানসভায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিচ্ছেন। এদিকে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে হুমায়ুন কবিরের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
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