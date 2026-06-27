'মাথা গরম হলে কাউকে চিনি না, এমন স্যাটা ভাঙা মার দেব বিজেপির পতাকা ধরার লোক থাকবে না'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপিকে স্যাটা ভাঙা মারের নিদান হুমায়ুন কবীরের। গায়েব করে দেওয়ার নিদান। পতাকা ধরার লোকও থাকবে না। মাথা গরম হয়ে গেলে কিছুই বুঝব না। ২০২৪ সালে পুলিসকে আমার কাছে হাঁটু গাড়তে হয়েছিল। রেজিনগরের কাশীপুর থেকে ফের বিস্ফোরক আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীর। এনিয়ে পাল্টা দিল বিজেপিও।
কী বললেন হুমায়ন কবীর? আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান বলেন, যেদিন টাওয়ার উড়ে যাবে সেদিন আমি এসপিও বুঝব না, মুখ্যমন্ত্রীও বুঝব না। সেদিন শুভেন্দু অধিকারীকে বলেছি, আপনি নতুন ভোটে জিতেছেন। আপনার দল জিতেছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু মুর্শিদাবাদে আস্ফালনটা একটু কম করতে বলেন। আমি যেদিন মুসলমানদের নিয়ে ময়দানে নেমে যাব,সেদিন এমন স্যাটা ভাঙা মার শুরু করব যে আপনাদের পতাকা বহন করার লোক থাকবে না। কেস? ওরকম কেস আমাদের বহবার হয়েছে। জেলখাটা আছে। লাখ লাখ লোককে রাস্তায় নামাব আর স্য়াটা ভাঙা মার দেব। কদিন জেলে রাখতে পারেন দেখব।
হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, এরকম ডায়লগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন, এমন কর যে কেউ নিজেকে বিজেপি বলতে না পারে। ভাইপোও একই কথা বলেছিলেন। তাদেরকে মানুষ এখন ভুলে গিয়েছে। এসব ডায়লগ মেরে হয়তো একটুখানি পপুলারিটি পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বেশিদিন চলবে না। কারণ রাজ্য সরকারটা বদলে গিয়েছে।
অন্যদিকে রাজ্য় বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, গায়ে যখন মশা বসে তখন মানুষ তা মারে। মাছিকে মারে না। মাছি ভনভন করে ঘুরে বেড়ায়। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে তো! এদের মানুষ উন্মাদ বলে মনে করে। ওরা ভেবেছিল, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানিয়ে দেবে। এখন নেমে দেখুক না বাদারে কটা লোক খুঁজে পায়। পুলিসের প্রয়োজন হবে না। বাংলার মানুষে জেগে গিয়েছে। মহিলারা জেগে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের মহিলারাই ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে ঠিক করে দেবে।
রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, এই প্রথমবার নয় আগেও উনি এরকম কথা বলেছিলেন। মানুষকে উত্তেজিত করা, উসকানিমূলক কথা বলা এরকম তৃণমূলে অনেকেই রয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দেওয়া হোক।
অন্যদিকে, সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, যে মুর্শিদাবাদে নির্ভেজাল কনটেন্ট বানানোর জন্য ডোমকলের ২টো বাচ্চাকে জেলে খাটাল এই সরকার, সেখানে সাম্প্রদায়িক হুমকি দেওয়ার পরও হুমায়ুন কবীরকে যদি জেল খাটাতে না পারে তাহলে তাহলে বুঝতে হবে এক পেছনে অন্য গল্প রয়েছে।
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