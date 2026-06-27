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'মাথা গরম হলে কাউকে চিনি না, এমন স্যাটা ভাঙা মার দেব বিজেপির পতাকা ধরার লোক থাকবে না'

Humayun Kabir: হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, এরকম ডায়লগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন

Published: Jun 27, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:05 PM IST
'মাথা গরম হলে কাউকে চিনি না, এমন স্যাটা ভাঙা মার দেব বিজেপির পতাকা ধরার লোক থাকবে না'
Source: Bureau

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