/Bengal Weather Update: অসহ্য এই ভ্যাপসা গরম আর কতদিন? কবে মিলবে স্বস্তির বৃষ্টি?

Bengal Weather Update: কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী সাতদিন গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে
সন্দীপ প্রমাণিক: বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে দম বন্ধকরা ভ্যাপসা গরম। রাস্তায় হাঁটলে শরীর খারাপ লাগছে অনেকেরই। রোদের তেজও বেশ। কবে হবে এমন অবস্থায় বদল? এমনটাই জানতে চাইছেন অনেকে। এর মধ্যেই আবহাওয়া দফতরের খবর, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও তাতে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে।
হাওয়া অফিসের খবর, ১৯-২০ মে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়বৃষ্টির বেশি সম্ভাবনা রয়েছে নদীয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে। বাদবাকি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
আগামী ২০ মে-র পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চয় হয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষকরে বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং দুই বর্ধমানে। এই বৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা খুব একটা পরিবর্তন হবে না। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৩৯-৪০ ডিগ্রি আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী সাতদিন গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। সাত দিনের মধ্যে দুদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।
ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত উত্তরবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলায়। তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন নেই। আজ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টি। আগামীকাল থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায়। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবিবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- এই পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার ও আগামীকাল বুধবার নদিয়া পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে কালবৈশাখীর সতর্কতা। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা হুগলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী ৪৮ ঘন্টায় বেশি থাকবে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে ঝড়বৃষ্টি হলেও মিলবে না তেমন স্বস্তি, এই গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া আগামী সাতদিন থাকবে।
