/Bengal Weather Update: সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে চলবে চরম অসহনীয় পরিস্থিতি, বিকেলে জেলায় জেলায় প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

West Bengal Weather Update: কলকাতায় পারদ উঠতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকাল ৮ টা থেকে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে বেলা ১২ টা নাগাদ পৌঁছাতে পারে ৯৩ শতাংশের ঘরে
অয়ন ঘোষাল: বেলা বাড়লেই অসহ্য় গরম। হাওয়া অফিস বলছে আরও কষ্ট বাড়বে। আরও অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। আরও বাড়বে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং জলীয় বাষ্প। এই সপ্তাহের বাকি অংশে অসহনীয় কষ্টদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ।
ইতিবাচক খবরও আছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত এলাকায় বর্ষা প্রবেশ করে গেছে। পরশু ১৮ই মে সম্পূর্ণ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দামান সাগরে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়েছে। আজ ২০ মে থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলম এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে মৌসুমী বায়ু। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে প্রবেশ করতে চলেছে বর্ষা। নির্ধারিত সময় পয়লা জুনের ছয় দিন আগে আগামী ২৬ শে মে সকালে কেরলমে বর্ষা ঢুকবে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লির মৌসম ভবন।
দক্ষিণবঙ্গে চলতি সপ্তাহের বাকি দিনগুলোয় কষ্ট আরও বাড়বে। তাপমাত্রা এবং জলীয় বাষ্পের যুগলবন্দিতে অসহ্য কষ্ট পাবেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে জেলায় জেলায় অস্বস্তি সূচক ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। ফিল লাইক টেম্পারেচার প্রায় ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বেশি অনুভূত হবে।
কলকাতায় পারদ উঠতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকাল ৮ টা থেকে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে বেলা ১২ টা নাগাদ পৌঁছাতে পারে ৯৩ শতাংশের ঘরে। ফলে ঘরে বাইরে সর্বত্র কষ্ট বাড়বে।
পশ্চিমের জেলাগুলিতে চল্লিশে অতিক্রম করতে পারে পারদ।
আজ দুপুর বা বিকেলের পর নদিয়া পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে কালবৈশাখীর সতর্কতা। পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা হুগলি জেলাতে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ৪৮ ঘন্টায় বেশি কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই স্থানীয় ভাবে তৈরি বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তবে এই মুহূর্তের বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির প্রভাব বেশিক্ষণ থাকবে না। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যে ফের তৈরি হবে প্রায় একইরকম অস্বস্তি।
খারাপ খবর হল কাল বৃহস্পতিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটা কমে আসবে। অন্ততঃ আগামী বুধবার পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো স্বস্তির খবর থাকছে না দক্ষিণবঙ্গে।
সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে। আজ বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কাল বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতে। এরমধ্যে শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। রবিবার পর্যন্ত সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সম্ভাবনা।
