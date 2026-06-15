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Bengal Weather Update: রাজ্যে ঢুকছে বর্ষা, সকাল থেকে মেঘলা আকাশ কলকাতায়! বৃষ্টি কি হবে? কী বলছে হাওয়া অফিস?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে গরম এবং অস্বস্তি সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টি। আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে সব জেলাতে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:47 AM IST
Bengal Weather Update: রাজ্যে ঢুকছে বর্ষা, সকাল থেকে মেঘলা আকাশ কলকাতায়! বৃষ্টি কি হবে? কী বলছে হাওয়া অফিস?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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