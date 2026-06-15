/Bengal Weather Update: রাজ্যে ঢুকছে বর্ষা, সকাল থেকে মেঘলা আকাশ কলকাতায়! বৃষ্টি কি হবে? কী বলছে হাওয়া অফিস?

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার জোড়া ফলা। একদিকে উত্তরবঙ্গে লাগাতার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমন ঘটলেও এখনই কাটছে না অস্বস্তিকর গরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যের মধ্যেই গোটা রাজ্যে খাতায়-কলমে বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে।
আজই গোটা রাজ্যে বর্ষার প্রবেশ
দক্ষিণবঙ্গের বাকি থাকা পুরুলিয়া জেলায় আজই মৌসুমি বায়ু ঢুকে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, আজ সোমবার সন্ধ্যের পর গোটা পশ্চিমবঙ্গেই আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যাচ্ছে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া: অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে আগামী কয়েকদিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বজায় থাকবে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
আগামীকাল মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপরের এই ৫টি জেলায় আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং থেকে মালদা পর্যন্ত আগামী ৪/৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা এলেও বজায় থাকবে অস্বস্তি
দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও এখনই ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। আজ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। তবে এর মধ্যে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বৃষ্টির সময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।
কলকাতার আবহাওয়া
কলকাতায় আজ সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় ভ্যাপসা গরম অনুভূত হবে। আগামী কয়েকদিন তিলোত্তমায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রতিদিন টানা বৃষ্টি না হলেও, স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হঠাৎ করে সামান্য বৃষ্টি নামতে পারে।
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