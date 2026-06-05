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Purulia Shocker: ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ, কবিতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ

Crime: পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গ্রেফতার স্বামী। প্রায় ১০ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়, দুটি সন্তান রয়েছে তাদের । এদিন শুক্রবার সকালেও দু’জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বচসার জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীর গলায় কোপ মারেন জিতেন বাউরি। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন কবিতা বাউরি। তবে শেষরক্ষা হয়নি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 05, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:17 PM IST
Purulia Shocker: ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ, কবিতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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