/Purulia Shocker: ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপের পর কোপ, কবিতা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ

মনোরঞ্জন মিশ্র: পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পরেই অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আদ্রা থানার অন্তর্গত বাঘাডোবর গ্রামে। পুলিস জানিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম কবিতা বাউরি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী জিতেন বাউরিকে আটক করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ বছর আগে কবিতা বাউরির সঙ্গে জিতেন বাউরির বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দুটি সন্তানও রয়েছে। তবে বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ ও অশান্তি লেগে থাকত। প্রতিবেশিরা জানান, শুক্রবার সকালেও কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দু’জনের মধ্যে নতুন করে বচসা শুরু হয়।
কথাকাটাকাটি যখন চরমে পৌঁছায়, তখন মেজাজ হারিয়ে আচমকাই একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে কবিতার ওপর চড়াও হয় জিতেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কবিতার গলায় সজোরে কোপ মারে সে। রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় কোনোরকমে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ। ছটফট করতে করতে তিনি আত্মরক্ষার জন্য বাড়ির বাইরেও বেরিয়ে আসেন। কিন্তু ক্ষত গভীর হওয়ায় শেষরক্ষা হয়নি; ঘরের কিছু দূরেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জেরে বাঘাডোবর গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আদ্রা থানার পুলিস। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। একই সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকেই অভিযুক্ত স্বামী জিতেন বাউরিকে গ্রেফতার করে পুলিস। ঠিক কী কারণে এই খুন, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)