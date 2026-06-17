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Extramarital Affair Dispute: পাপী পরকীয়া! স্ত্রীকে ছুরি মেরে নিজেরও গলা কাটলেন স্বামী, রক্তাক্ত অবস্থায় স্কুটি চালিয়ে সোজা হাসপাতালে

Bishnupur Crime: সকাল থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া। রাগের স্ত্রীকে কোপ। তারপর আত্মহত্যার চেষ্টা। এরপর গুরুতর জখম অবস্থাতেই অভিজিৎ স্কুটি চালিয়ে সোজা হাসপাতালে। দুজনেই আশঙ্কাজনক।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 17, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:28 PM IST
Extramarital Affair Dispute: পাপী পরকীয়া! স্ত্রীকে ছুরি মেরে নিজেরও গলা কাটলেন স্বামী, রক্তাক্ত অবস্থায় স্কুটি চালিয়ে সোজা হাসপাতালে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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