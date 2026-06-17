/Extramarital Affair Dispute: পাপী পরকীয়া! স্ত্রীকে ছুরি মেরে নিজেরও গলা কাটলেন স্বামী, রক্তাক্ত অবস্থায় স্কুটি চালিয়ে সোজা হাসপাতালে

মৃত্যুঞ্জয় দাস: পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ। তারপর নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন যুবক। চাঞ্চল্যকর এই রক্তক্ষয়ী ঘটনাটি ঘটেছে বিষ্ণুপুরের কুরচিবন এলাকায়। বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিষ্ণুপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা টাউনের বাসিন্দা অভিজিৎ পাল, পেশায় স্বর্ণশিল্পী। তিনি বেঙ্গালুরুর একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন। হুগলি জেলার মায়াপুরের বাসিন্দা পূজা মাঝির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। প্রায় তিন মাস আগে তাঁরা বিষ্ণুপুরের কুরচিবন এলাকায় এই দম্পতি একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। গত ১৫ জুন অভিজিৎ বেঙ্গালুরু থেকে বিষ্ণুপুরের বাড়িতে ফিরে আসেন।
অভিযোগ, স্বামী না থাকাকালীন পূজা অন্য এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বেঙ্গালুরু থেকে ফেরার পর এই বিষয়টি জানতে পারেন অভিজিৎ। আর তা নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তীব্র অশান্তি ও ঝামেলা চলছিল। মানসিক অবসাদের জেরে গত ১৫ জুন অভিজিৎ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। সে সময় পুলিস তাঁকে উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে গত রাতেই তিনি বাড়ি ফেরেন।
বাড়ির মালিক জানান, স্বামী-স্ত্রীর এই নিত্যদিনের ঝামেলার কারণে আজ সকালেই তিনি তাঁদের দুজনকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। এরপর বাড়ির মালিক যখন সকালে বাড়িতে ছিলেন না, তখন ফাঁকা বাড়িতে দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ফের তুমুল বাদানুবাদ শুরু হয়। বচসা চরম রূপ নিলে রাগের মাথায় অভিজিৎ একটি ধারাল ছুরি নিয়ে তাঁর স্ত্রীর ওপর চড়াও হন এবং এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন। গুরুতর জখম হয়ে পূজা রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।
স্ত্রীকে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখে অভিজিৎ সেই ছুরি দিয়েই নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এরপর রক্তাক্ত ও মারাত্মক জখম অবস্থাতেই তিনি নিজেই একটি স্কুটি চালিয়ে সোজা বিষ্ণুপুর হাসপাতালে গিয়ে হাজির হন। তাঁর এই অবস্থা দেখে চিকিৎসকেরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিস দ্রুত কুরচিবনের ওই ভাড়া বাড়িতে পৌঁছায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় পূজাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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