Husband Kills Wife: নৃশংস 'রাক্ষস' রমেশ! স্ত্রীকে মে*রে শরীর থেকে লিভার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে ব্যাগে পুরে নির্বিকারে ঘুরছে স্বামী...

Jalpaiguri: স্ত্রীকে হাড়হিম খুন! তারপর স্ত্রীর লিভার বের করে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাগে নিয়ে বাজারে ঘুরছে স্বামী। ব্যাগ থেকে রক্ত পড়তে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয়দের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 22, 2025, 02:57 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস: স্বামীর হাতে স্ত্রী নৃশংস খুন। স্ত্রীকে মেরে স্ত্রীর শরীর থেকে লিভার-সহ বেশ কিছু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাগে করে নিয়ে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতেই বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। রক্তমাখা ব্যাগ নজরে আসতেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। মানসিক ভারসাম্যহীন স্বামী এমনটাই প্রাথমিক অনুমান পুলিস এবং স্থানীয়দের। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সহ বিরাট পুলিস বাহিনী।

মৃত মহিলা দীপালি রায় ( ৪৫)। স্বামী রমেশ রায়, ময়নাগুড়ি ব্যাংকান্দি এলাকার বাসিন্দা। মৃতদেহ উদ্ধারে পুলিস। ঘটনার খবর সামনে আসতেই বহু মানুষের ভিড় এলাকায়। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত স্বামী প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতেন পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীন বলেও জানা যায়। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। ইতোমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন প্রায় এই ধরণের আরেক ঘটনা সামনে আসে। কোন্নগরে স্ত্রীকে খুন করে দিদিকে প্রণাম করতে যায় স্বামী। জানা যায়, রাতে অশান্তি হয় স্বামী-স্ত্রীর। তারপর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে স্বামী।

তারপর দেহ বাড়িতে রেখে দরজায় তালা দিয়ে দিদির কাছে যান। দিদি চন্দনা চট্টোপাধ্যায়কে প্রণাম করেন। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। অশোকের দিদি চন্দনা, খুরতুতো দাদা সহৃদ, বৌদি লীনা চট্টোপাধ্যায়রা জানান, গতকালও দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি হয়। রোজ রোজ দুজনে ঝগড়া করত। বর্তমানে কোনও কাজই করত না অশোক। ধার দেনাও করেছিল। সেই নিয়ে অশান্তি নাকি অন্য কারণে সেটা তাদের জানা নেই।

