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'তোর মাকে মেরে ফেলেছি', হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ! মিলল বাবারও দেহ, একরাতে দুনিয়া উলটপালট ১৫-র কিশোরের

Jalpaiguri Murder: প্রথমে একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ। সেই ভয়েস মেসেজে বাবা বিমল রায় মা চুমকি রায়কে খুন করার কথা স্বীকার করেন। তারপর থেকে আর খোঁজ মিলছিল না বাবার।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:37 PM IST
'তোর মাকে মেরে ফেলেছি', হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ! মিলল বাবারও দেহ, একরাতে দুনিয়া উলটপালট ১৫-র কিশোরের
Image Credit: চুমকি রায় ও বিমল রায়Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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