'তোর মাকে মেরে ফেলেছি', হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ! মিলল বাবারও দেহ, একরাতে দুনিয়া উলটপালট ১৫-র কিশোরের

প্রদ্যুৎ দাস: একদিনের ব্যবধানে উলটপালট ১৫-র কিশোরের গোটা দুনিয়াটাই। একদিনের মধ্যে হারাল মা-বাবা, দুজনকেই। পরকীয়ার জেরে তছনছ একটা গোটা সংসার। মাত্র ১৫ বছর বয়স! গতকাল উদ্ধার হয়েছিল মায়ের দেহ, আজ মিলল বাবার নিথর দেহ। দম্পতির একমাত্র সন্তান ওই কিশোর এখন বুঝতেই পারছে না, তার জীবন এবার কোন দিকে এগোবে।
প্রথমে একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ। যা মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় তার পুরো জীবন। সেই ভয়েস মেসেজে বাবা বিমল রায় মা চুমকি রায়কে খুন করার কথা স্বীকার করেন। এরপরই তাঁর মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বিমল রায়ের। শুরু হয় খোঁজ। এরপর এদিন সকালে মেলে বিমল রায়ের ঝুলন্ত দেহ। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারি এলাকার মরাঘাট জঙ্গলের মধুবনী-৩ নম্বর সেকশনে।
গতকাল প্রথমে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ। পরে দীর্ঘ তল্লাশির পর আজ সকালে পাশেই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় স্বামী বিমল রায়ের। গোটা ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, স্ত্রী চুমকিকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়েছেন বিমল রায়। পরকীয়ার জেরেই এই ঘটনা বলেও জানা গিয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুরামারির রাঙাতি এলাকার বাসিন্দা বিমল রায় পেশায় একটি ব্যাটারির দোকান চালাতেন। স্ত্রী চুমকি রায় এবং একমাত্র ছেকে নিয়ে ছিল ছোট্ট সুখের সংসার। কিন্তু স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ককে ঘিরে সেই সংসারে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তির আগুন জ্বলছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বিবাদ লেগেই থাকত। স্থানীয়দের দাবি, বিমল রায়ের নিজের ভাইয়ের সঙ্গেই দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চুমকি রায়ের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল।
স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রতন রায় জানিয়েছেন, বহুবার বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। এই নিয়ে একাধিকবার গ্রামে সালিশি সভাও বসে। কিন্তু সমাধানের পরিবর্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বাড়ে। বুধবার সকালে চুমকি রায় ও বিমল রায়কে একসঙ্গে মরাঘাট জঙ্গলের নোনাই পার এলাকা পেরিয়ে খট্টিমারি বনাঞ্চলের দিকে যেতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় দু’জনের মধ্যে বচসাও হয়েছিল। এরপর থেকেই তাঁদের আর দেখা যায়নি। এরপরই জলপাইগুড়ি বানারহাট থানার অন্তর্গত মরাঘাট জঙ্গলে মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। স্বামীর বিরুদ্ধে ওঠে খুনের অভিযোগ। নিখোঁজ স্বামীর খোঁজে শুরু হয় জোর তল্লাশি। ঘটনাস্থল থেকে একটি পুরুষের একজোড়া জুতোও উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই বিমল রায় নিখোঁজ থাকায়, তাঁর দিকেই সন্দেহের আঙুল ওঠে। শেষে বৃহস্পতির সকালে উদ্ধার হল স্বামীর ঝুলন্ত দেহ।
বানারহাট থানার আইসি সুরাজ থাপার নেতৃত্বে পুলিস ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। দুটি দেহ-ই উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সম্পূর্ণ সত্যতা স্পষ্ট হবে।
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