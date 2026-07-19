'একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে থাকব', কাদের মঞ্চে? বড় কথা বলে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বিধানসভা ভোটের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল এখন অস্তিত্বের সংকটে। তৈরি হয়ে গিয়েছে ঋতব্রত শবির। তারা এবার আলাদা করে একুশে জুলাই করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল সাংসদের অধিকাংশই এখন এনসিপিআই শিবিরে। এরকম এক পরিস্থিতিতে গুটিকয় যেসব তৃণমূল নেতা এখনও রয়ে গিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম বাবুল সুপ্রিয়। তিনি কী করছেন, বিজেপিতে ফিরবেন? নাকি ঋতব্রত শিবিরে? বড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন জি ২৪ ঘণ্টায়।
দল ছাড়ার গুজব নিয়ে বাবুল বলেন, সারাদিনে অনেক কথা শুনি, অনেক গুজব শুনি। এর কোনও জবাব দেওয়ার তাগিদ অনুভব করি না। রাজনীতিতে আমি বেশ বীতশ্রদ্ধই বলতে পার। যখন রাজনীতিতে এসেছিলাম তখন একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। সেটা নিয়েছিলাম। সুনীল দত্ত বান্দ্রাতে বহু কাজ করেছিলেন। যখনই উনি বের হতেন তখন অভিনেতা ছাড়াও যেসব কাজ করেছিলেন তার জন্য প্রচুর সম্মান পেতেন। সেই সময় আমরা মনে হয়েছিল এরকম কোনও ভালো কাজ যদি করতে পারি তাহলে রাজনীতি কেন নয়? সেটাই ছিল আমরা ইন্সপিরেশন। আসানসোলে যখনই যাব তখন সম্মান পাব। আসানসোল বা বাংলার জন্য যা করেছি তার জন্য আমরা একটা মানসিক তৃপ্তি রয়েছে।
এখন কী হবে? এখন কি কালীঘাটের দিকে না কি ঋতব্রত শবিরে? বাবুল সুপ্রিয় বলেন, ২০২১ সালে আমার রাগের জায়গা থেকে একেবারে উল্টো দিকেই গিয়েছিলাম। কালীঘাটের দিকে এসেছিলাম। ফের উল্টো দিকে যাব কেন? সেইসময় দিদি আমাকে অনেককিছুই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছেলেটা ভালো কাজ করে। তুমি এখানে এস, কাজ কর। সেই সময় দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক আমাকে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি আইটি। আমাকে গান গাইবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কেন আমি ফের উল্টো দিকে যাব? এর জন্য আমার কোনও তাগিদ নেই। এই প্রশ্নটা উঠছে কেন? বিজেপি ছেড়ে এসেছিলাম। ওরা কি এখন মালা নিয়ে বসে আছে আমার জন্য? বলছে, এস বাবুল, মালা পর। ওরাও মালা নিয়ে বসে নেই, আর আমিও কোথায় মালা দিতে তৈরি নই। সত্যি কথা বলতে কী, রাজনীতির সবটা দেখেশুনে আমি এনিয়ে বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু সাংসদ হিসেবে আমার যে কাজ তা আমি মন দিয়েই করব।
রাজনীতিতে এতটা অনীহা, কিন্তু আদতে তে রাজনীতিবিদ! বাবুল সুপ্রিয় বলেন, বলিউডে রাজনীতিটা ভালো করে করতে পারিনি। আমার ডুয়েট গ্রামে অলকাজি ফিল্মফেয়ার পেয়েছেন, আমি পাইনি। ডুয়েট গান-ফেরারি মন-শ্রেয়া ঘোষাল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন। আমি পাইনি। বলিউডেই পলিটিক্স করতে পারিনি। কোনওদিন খুব বেশি ঢোকার চেষ্টা করিনি। এখন তো আরও করব না। ডেরেককে বলে দিয়েছি, দিদিকেও বলে দিয়েছি, আমাকে রাজনৈতিক মঞ্চে আমাকে খুব একটা দেখতে পাবে না। তবে একুশে জুলাইয়ে থাকব। আমি বলেছিলাম, এইবছর আমি লড়ব না। টিকিট চাই না। সেইসময় হঠাত্ই উনি আমাকে রাজ্যসভায় পাঠানোর জন্য ঘোষণা করলেন। এখন যদি রাজ্যসভা থেকে রিজাইন করি তাহলে তো সিটটা বিজেপির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সাংসদ তহবিলের যে টাকা পাব তা ঠিকঠাক খরচ করার চেষ্টা করব। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে শমীকদাকে পাশে ডেকে কথা বলেছিলাম। এই জন্যই হয়তো নানা গুজব রটছে।
দলমূল বিধায়কদের শিবির ত্যাগ নিয়ে বাবুল বলেন, সবার আলোকপ্রাপ্তি ৪ তারিখ বিকেলে কেন হল, এটা আমার একটা প্রশ্ন। তবে যে কেউ নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পার। আমার কিছু বন্ধু রয়েছে যারা এটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যে বাবুলের তো বিজেপিতে যাওয়ার রাস্তা নেই। তাই তৃণমূলে রয়েছে। কারা ছড়াচ্ছে তা আমি সবাই জানি। আবার বিজেপিতে যাব না এই কথাটা বলার রাইট আমার নেই। ওরাও আমার জন্য মালা নিয়ে বসে নেই। আবার আমিও কাউকে মালা পরানোর জন্য তৈরি নই। দুই জায়গাতেই মালা কেনা হয়নি।
তৃণমূল ভেঙে গিয়েছে। একপক্ষে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। তারা আলাদা করে একুশে জুলাই করছে। আবার কালীঘাটের তরফেও আলাদা একুশে জুলাই হচ্ছে। আপনার কাছে কোন মঞ্চটা গ্রহণযোগ্য়? বাবুল সুপ্রিয় বলেন, আমরা কাছে যে মঞ্চে দিদি আছেন সেটাই গ্রহণযোগ্য। বারবার বলেছি, যারা চুরি করেছে তারা জেলে যাক। দেখার বিষয় হল, যারা যারা দল বদল করল তাদেরকে কী ভাবে শুভেন্দু অধিকারী হ্যান্ডেল করেন।
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