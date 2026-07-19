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'একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে থাকব', কাদের মঞ্চে? বড় কথা বলে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়

Babul Supriyo: এখন কী হবে?  এখন কি কালীঘাটের দিকে না কি ঋতব্রত শবিরে? বাবুল সুপ্রিয় বলেন, ২০২১ সালে আমার রাগের জায়গা থেকে একেবারে উল্টো দিকেই গিয়েছিলাম

Written BySekender Abu ZafarReported By:Sreyashi Ganguly
Published: Jul 19, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:39 PM IST
'একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে থাকব', কাদের মঞ্চে? বড় কথা বলে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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