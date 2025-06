Kasba Law College Incident: 'রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায় তাহলে....', কসবাকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক কল্যাণ

বিধান সরকার: কসবা 'ল কলেজ ছাত্রীর ধর্ষণকাণ্ডে অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে দলের তরফে কল্যাণের মন্তব্যকে ব্যক্তিগত বলে দেওয়া হয়। তার পরও দোষীদের শাস্তির দাবি করেছিলেন কল্য়াণ। পাশাপাশি আজ শ্রীরামপুরে তিনি ফের স্পষ্ট করে বলেন, রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিবাদ আমি করবই।

রবিবার শ্রীরামপুরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রথের দিন আমি জগন্নাথের পুজো করে বেরোচ্ছি তখন সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। তখন আমি ঘটনার বিষয় কিছু জানতাম না। যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ঘটনা আরো মারত্মক। কোনও রাজনৈতিক সহকর্মী তার সহকর্মীনির নিরাপত্তা,আস্থা অটুট রাখার ব্যবস্থা করবে। তার বদলে যদি কোনও রাজনৈতিক সহকর্মী তার মহিলা সহকর্মীকে ধর্ষণ করে, কোনওরকম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থাকে এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমাকে যে যাই বলুক ,আমি কোন ভাবেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না।

I completely disagree with the post made by @AITCofficial on X. Are they indirectly supporting the leaders who are shielding these criminals? Mere academic statements won't bring any real change unless immediate action is taken against those leaders directly responsible. What's…

The remarks made by MP Kalyan Banerjee and MLA Madan Mitra concerning the heinous crime at South Calcutta Law College were made in their personal capacities. The party unequivocally disassociates itself from their statements and strongly condemns the same. These views do not…

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 28, 2025