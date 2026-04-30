ICSE, ISC results 2026: ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী, পাশ প্রায় ৯৯%: এ বছর ICSE-ISC-তে বাংলা কেমন করল?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: CISCE-র ২০২৬ সালের ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান বলছে, এ বছরও মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে। আর পাশের হার? প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে ৯৯ শতাংশের গণ্ডি।
পরীক্ষার ফলাফল মানেই উত্তেজনা, আশা আর একটু উদ্বেগের মিশেল। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE), নয়াদিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ সালের ICSE (দশম শ্রেণি) এবং ISC (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে বেশ কিছু আশাব্যঞ্জক তথ্য।
ICSE-তে পাশের হার ৯৮.৮৪ শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ বছর ICSE পরীক্ষায় মোট ৪৫৭টি স্কুল পরীক্ষার্থী পাঠিয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৪,৪১০ জন। তার মধ্যে ছেলে ২৪,২১২ জন (৫৪.৫২%) এবং মেয়ে ২০,১৯৮ জন (৪৫.৪৮%)।
মোট পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৯৮.৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ ৪৪,৪১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৩,৮৯৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। অনুত্তীর্ণ মাত্র ৫১৩ জন।
মেয়েরা এগিয়ে, এ বছরও
এ বছরও ফলাফলে মেয়েরা স্পষ্টভাবে এগিয়ে রইল। ICSE-তে মেয়েদের পাশের হার ৯৯.২২ শতাংশ, যেখানে ছেলেদের পাশের হার ৯৮.৫৩ শতাংশ।
একই ছবি ISC-তেও। মেয়েদের পাশের হার ৯৯.৩১ শতাংশ, ছেলেদের ৯৮.৫৪ শতাংশ। দুটি পরীক্ষাতেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে প্রায় ০.৭ থেকে ০.৮ শতাংশ এগিয়ে। সংখ্যাটা ছোট দেখালেও হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর নিরিখে পার্থক্যটা মোটেই সামান্য নয়।
ISC-তেও ভালো ফল
দ্বাদশ শ্রেণির ISC পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩৪৮টি স্কুল অংশ নিয়েছে। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ২৮,৭৯১ জন, যার মধ্যে ছেলে ১৫,৪৪১ জন এবং মেয়ে ১৩,৩৫০ জন।
মোট পাশের হার ৯৮.৯০ শতাংশ। উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৮,৪৭৩ জন। অনুত্তীর্ণের সংখ্যা মাত্র ৩১৮। ICSE এবং ISC মিলিয়ে রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে ৭৩ হাজার।
OBC পরীক্ষার্থীরাও চমক দিয়েছেন
শুধু সামগ্রিক ফলাফলেই নয়, বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক পরিসংখ্যানেও আশার আলো দেখা গিয়েছে। ICSE-তে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা OBC পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩,৩৫৭ জন, এবং তাদের পাশের হার ৯৯.২৯ শতাংশ। সাধারণ বিভাগের ৩৫,৮৮৪ জন পরীক্ষার্থীর পাশের হার ৯৮.৮২ শতাংশ।
ISC-তে OBC পরীক্ষার্থী ছিলেন ১,৮৪২ জন, পাশের হার ৯৯.০৮ শতাংশ। সাধারণ বিভাগের ২৪,০১৬ জনের পাশের হার ৯৮.৮৫ শতাংশ। লক্ষণীয়, OBC পরীক্ষার্থীরা উভয় পরীক্ষায় সাধারণ বিভাগের চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছেন।
ফলাফল কোথায় দেখবেন?
CISCE-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট cisce.org-এ গিয়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলেই ফলাফল জানা যাবে। এ ছাড়াও CISCE নির্দেশিত বিভিন্ন মাধ্যম থেকেও ফলাফল দেখার সুযোগ রয়েছে।
সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালের ICSE এবং ISC পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল ইতিবাচক।
Zee ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল টিমের তরফে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)