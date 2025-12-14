English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: উত্তুরে কনকনে হাওয়া! শীত একেবারে জমজমাট, আগামী সাতদিন...

West Bengal Weather Update: জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য নেই। স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা।

সৌমিতা খাঁ | Dec 14, 2025, 09:48 AM IST
অয়ন ঘোষাল: উত্তুরে হাওয়া বইছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য নেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক/দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করবে। 

২) পশ্চিমের ও উপকূল সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা হতে পারে অন্তত চার জেলাতে। দার্জিলিংসহ পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিন মাঝারি কুয়াশা দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। 

৩) উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ওয়েষ্টার্লি জেট স্ট্রীম রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে।

৪) কলকাতায় আজও ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই পারদ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা। আজ পশ্চিমের জেলায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকবে আগামী কয়েক দিন। 

৫) জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বাভাবিকের নিচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। বড়সড় তাপমাত্রা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা/ ধোঁয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া; বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

৭) পশ্চিমের জেলা এবং উপকূল  সংলগ্ন এলাকাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা সামান্য কমবে। তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। সাতদিন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

 ৮) উত্তরবঙ্গে সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কোথাও ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।

দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে তাপমাত্রা ৯ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে ১৫ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

৯) কলকাতায় পরিষ্কার আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশা/ ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ। দিনেও শীতের অনুভূতি। রাত ও দিনের দুটো সময়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে। 

১০) শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি দক্ষিণ কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানাতে। শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্তীসগঢ় এবং ওড়িশাতে। ঘন কুয়াশার চরম সতর্কতা উত্তর প্রদেশে। ঘন কুয়াশা থাকবে রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়েও কুয়াশার ঘনঘটা। কুয়াশা হবে হিমাচল উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

