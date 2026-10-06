'ওঁর এক্ষুনি হেলমেট পরা উচিত', নিরাপত্তা নিয়ে হুমায়ুনকে পরামর্শ শমীকের

নারায়ণ সিংহরায়: কেউ যদি সীমা ছাড়াতে চায় তাহলে প্রশাসন প্রশাসনের মতো ব্যবস্থা নেবে। রেজিনগর উপ নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতার নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
উত্তরের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে উওরবঙ্গ সফরে রয়েছেন রাজ্যে বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে শমীক ভট্টাচার্যহুমায়ন কবীরের গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, হুমায়ুনকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চিনে গিয়েছে। বিভাজনের রাজনীতি, বিভ্রান্তিকর মন্তব্য, ঘৃণার প্রচার, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন করছেন। মানুষ তাকে প্রত্যাখান করেছে। কোনো সরকার অশান্তি চায়না। যদি কেউ সীমার বাইরে যেতে চায় তবে প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে।
রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, আইনশৃঙ্খলা যদি রক্ষা করতে হয়, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যদি বিভাজন যদি রুখতে হয়, দাঙ্গা যদি রুখতে হয় তাহলে পুলিস গ্রেফতার করবে। বিশেষকরে তা যদি ভোটের দিন হয়। এটা পুলিসের কাজ। এনিয়ে পুলিসই উত্তর দিতে পারবে।
অন্যদিকে, ইন্ডি জোট নিয়ে শমীক বলেন, ইন্ডিয়া জোটের কোনও অস্বিত্ব ছিল না। আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে রাহুল গান্ধীর অস্তিত্ব করে অস্বীকার করে মল্লিকার্জুন খার্গের নাম ঘোষণা করেন। যেখানেই ভোট হচ্ছে সেখানেই মানুষ ওদের প্রত্যাখান করছে। মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক কিছুই বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে। তারা তাদের মতো কাজ করছে।
রেজিনগরে আজ ভোটারদের পুলিস পেটানোর জন্য মুগুর নিয়ে আসার বার্তা দেন হুমায়ুন কবীর। এনিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ওঁর এখুনি হেলমেট পরা উচিত। কারণ বাইরে বের হলে মানুষ ওঁর মাথায় বাড়ি মারবে।
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