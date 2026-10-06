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'ওঁর এক্ষুনি হেলমেট পরা উচিত', নিরাপত্তা নিয়ে হুমায়ুনকে পরামর্শ শমীকের

Rejinagar Bypoll 2026: প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করেছে। কেই যদি গোলমাল পাকানোর 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 06, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:29 PM IST
'ওঁর এক্ষুনি হেলমেট পরা উচিত', নিরাপত্তা নিয়ে হুমায়ুনকে পরামর্শ শমীকের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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