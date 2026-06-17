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Jan Kalyan Shivir: বৃহস্পতিবারই ফর্ম তুলে জনকল্যাণ শিবিরে জমা না দিলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ? বিভ্রান্ত না হয়ে জানুন

Jan Kalyan Shivir Last Date: সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকের মনেই। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৫টি প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে মোট ৫৭ ধরণের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এই জনকল্যাণ শিবির থেকে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 17, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:38 PM IST
Jan Kalyan Shivir: বৃহস্পতিবারই ফর্ম তুলে জনকল্যাণ শিবিরে জমা না দিলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ? বিভ্রান্ত না হয়ে জানুন
Image Credit: জনকল্যাণ শিবির

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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