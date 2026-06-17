/Jan Kalyan Shivir: বৃহস্পতিবারই ফর্ম তুলে জনকল্যাণ শিবিরে জমা না দিলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ? বিভ্রান্ত না হয়ে জানুন

রক্তিমা দাস: একদিন বাড়ানো হয়েছে জনকল্যাণ শিবিরের সময়সীমা। আজ শিবিরের শেষ দিন হওয়ার কথা থাকলেও, আগামিকাল বৃহস্পতিবার ১৮ জুন পর্যন্ত চলবে শিবির। তবে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, যারা এই সময়সীমার মধ্যে ফর্ম নিয়ে জমা করতে পারবেন না, তাদের কী হবে? তারা কি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ যাবেন?
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকের মনেই। সেই প্রসঙ্গেই বড় কথা জানিয়ে দিল কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, আগামিকাল বৃহস্পতিবার ১৮ জুন শিবির শেষ হয়ে গেলেও ফর্ম জমা করতে পারবেন নাগরিকরা। সে ক্ষেত্রে অনলাইন প্রসেস যেমন খোলা থাকছে, তেমনই একইসঙ্গে অফলাইনেও সংশ্লিষ্ট বোরো অফিস থেকে ফর্ম কালেক্ট এবং জমা করার প্রক্রিয়া খোলা থাকছে। ফলে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা করার কোনও দরকার নেই। সরকারি প্রকল্পের ফর্ম তোলা বা জমা করা আটকাবে না জনকল্যাণ শিবির বন্ধ হয়ে গেলেও।
বিজেপি সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত জেলায় শুরু হওয়া ‘জনকল্যাণ শিবির’-এ ব্যাপক সাড়া মিলেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ও আবেদন প্রক্রিয়া এক ছাতার তলায় পৌঁছে দিতে আয়োজিত এই শিবিরে প্রতিদিনই উপচে পড়ছে মানুষের ভিড়। প্রথমে রাজ্যজুড়ে ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত সময়সীমা করা হলেও অন্নপূর্ণা যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্পে আবেদনকারীদের দীর্ঘ লাইন দেখেই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৫টি প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিনে না পেলেও দ্বিতীয়দিন থেকে মিলছে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবাও। এমনকি আজ থেকে ১০০ দিনের কাজের পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে এই শিবিরে। বর্তমানে মোট ৫৭ ধরণের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এই জনকল্যাণ শিবির থেকে। বয়স্ক উপভোক্তাদের কথায়,‘‘অনেক বয়স্ক ও অসহায় মানুষ রয়েছেন, যাঁরা নিজেরা ফর্ম পূরণ করতে পারেন না। তাঁদের জন্য খুবই সুবিধা হচ্ছে।’’ নতুন সরকারের উদ্যোগ নিয়েও আশাবাদী তাঁরা। বলেন, ‘‘সরকার খুব ভালো। আমরা চাই সরকার আরও ভালো কাজ করুক এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করুক।’’
প্রসঙ্গত ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া তিন দিন ব্যাপী এই ক্যাম্প আজ ১৭ জুন, বুধবার বিকেল ৫ টায় শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, জনকল্যাণের স্বার্থে এই শিবির আগামী ১৮ জুন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত চলবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরপরই নবান্নের তরফে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জনকল্যাণ শিবিরের ওয়েবসাইটেও নতুন তারিখ ঘোষণা করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৬১ জন জনকল্যাণ শিবিরে নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে খবর। যার মধ্যে মহিলা ২২ লাখ ২১ হাজার ৯৮৩ জন।
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