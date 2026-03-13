IIT Kharagpur LPG Crisis: ১৫ হাজার পড়ুয়ার পাতে ভাত না থাকার সম্ভাবনা, গ্যাস সংকটে অনাহারের আশঙ্কায় IIT খড়গপুর

IIT Kharagpur LPG Crisis: ১৫ হাজার পড়ুয়ার পাতে ভাত না থাকার সম্ভাবনা, গ্যাস সংকটে অনাহারের আশঙ্কায় IIT খড়গপুর
IIT Kharagpur Director Seeks DM’s Help Over Cooking Gas Shortage: খড়গপুর আইআইটির হেঁশেলে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট। ১৫ হাজার পড়ুয়ার খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তায় জেলাশাসকের দ্বারস্থ কর্তৃপক্ষ। আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাসে বর্তমানে ২৫টি রেসিডেনসিয়াল হল রয়েছে, যেখানে প্রায় ১৫ হাজার পড়ুয়া বসবাস করেন। তাঁদের প্রতিদিনের দু’বেলা মিল এবং টিফিনের জন্য গড়ে প্রতিদিন ১০৪টি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়।
ই গোপী: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির ছায়া এবার খড়গপুর আইআইটি-র (IIT Kharagpur) হেঁশেলে। রান্নার গ্যাসের তীব্র সঙ্কটের মুখে পড়ে ১৫ হাজার পড়ুয়ার অন্নসংস্থান নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাইল আইআইটি কর্তৃপক্ষ। বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণর কাছে জরুরি ভিত্তিতে সিলিন্ডার সরবরাহের জন্য লিখিত এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছেন আইআইটি ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী।
আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাসে বর্তমানে ২৫টি রেসিডেনসিয়াল হল রয়েছে, যেখানে প্রায় ১৫ হাজার পড়ুয়া বসবাস করেন। তাঁদের প্রতিদিনের দু’বেলা মিল এবং টিফিনের জন্য গড়ে প্রতিদিন ১০৪টি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়। গত তিন দিন ধরে এই সিলিন্ডারের জোগানে টান পড়ায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে এলবিএস হলের মতো বড় হসটেলগুলিতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ।
গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হাত গুটিয়ে বসে নেই কর্তৃপক্ষ। ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে ‘ট্র্যাডিশনাল ওয়ে’ বা প্রথাগত পদ্ধতিতে রান্নার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় শুরু হয়েছে কাঠের উনুনে রান্না। তবে এত বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার খাবার সম্পূর্ণভাবে কাঠে রান্না করা দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয় বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ।
জ্বালানি সঙ্কট থাকলেও ক্যাম্পাসের বি.সি. রায় হাসপাতালের জরুরি পরিষেবার কথা মাথায় রেখে চারটি সিলিন্ডার বিশেষভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। যাতে কোনো অবস্থাতেই চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত না হয়। আইআইটি ডিরেক্টরের আবেদন খতিয়ে দেখে জেলা প্রশাসন দ্রুত কী ব্যবস্থা নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষ ও পড়ুয়ারা।
