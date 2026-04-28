  • Engineer Student Death: খড়্গপুরে শনির খাঁড়া: ১০ দিনের মাথায় ফের ভয়ংকর পরিণতি মেধাবী সোহমের, IIT হস্টেলের বন্ধ দরজার পিছনেই

Kharagpur IIT College: খড়্গপুর আইআইটিতে আবারও এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সোহম হালদার (২২), বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাতের শালবাগান এলাকায়। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 28, 2026, 01:46 PM IST
ই গোপী: মাত্র ১০ দিনের ব্যবধান। ফের খড়্গপুর আইআইটিতে পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। হস্টেলের বন্ধ ঘর থেকে ওই ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিস। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা ও পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম সোহম হালদার (২২)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের শালবাগান এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। সোহম আইআইটি খড়গপুরের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এম.টেক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের মদন মোহন মালব্য (MMM) হস্টেলের আবাসিক ছিলেন।

মঙ্গলবার সকালে দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও সোহম তাঁর ঘরের দরজা না খোলায় সহপাঠীদের সন্দেহ হয়। ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না মেলায় তাঁরা হস্টেল সিকিউরিটিকে খবর দেন। খবর পেয়ে খড়গপুর টাউন থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস এসে ঘরের দরজা ভেঙে সোহমকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত বি. সি. রায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হঠাৎ কী কারণে ওই ছাত্র এমন চরম পথ বেছে নিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও, পুলিস কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, ১০ দিন আগে জয়বীর সিং দোদিয়া(২১) নামে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়। অটল বিহারি বাজপেয়ি (ABV) হলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন জয়বীর।

খড়গপুর আইআইটি-তে গত এক বছরে একের পর এক ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এই নিয়ে প্রায় ৯জন পড়ুয়া আত্মহত্যা করেন। ২০২৫ খড়গপুর আইআইটি মৃত্যু ছাত্রের-- ১২ জানুয়ারি রবিবার, শোয়ান মালিক।
২১ এপ্রিল রবিবার, অনিকেত ওয়ালকার।
৪ মে রবিবার, মহম্মদ আসিফ কামার।
১৮ জুলাই শুক্রবার, ঋতম মণ্ডল।
২২ জুলাই, চন্দ্রদ্বীপ পাওয়ার।
২০ সেপ্টেম্বর, হর্ষ কুমার পান্ডে। গত বছরে পাঁচ ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ৭ ডিসেম্বর পুরি রেলগেট থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভট্টরাম শরণ কুমারের দেহ।
২৮ এপ্রিল, ২০২৬- জয়বীর সিং দোদিয়া।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

