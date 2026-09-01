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স্বপ্নের ইন্টার্নশিপই ডেকে আনল কাল! জাপানে রহস্যমৃত্যু IIT খড়গপুরের মেধাবী শ্যামের

IIT Kharagpur Student Death: জাপানে থাকার সময় এই দুর্ঘটনার কথা জানান হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক। দুর্ঘটনার পরেই শ্যামকে হিরোশিমা শহরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে তাঁর মৃত্যু হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:27 AM IST
স্বপ্নের ইন্টার্নশিপই ডেকে আনল কাল! জাপানে রহস্যমৃত্যু IIT খড়গপুরের মেধাবী শ্যামের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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