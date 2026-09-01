/স্বপ্নের ইন্টার্নশিপই ডেকে আনল কাল! জাপানে রহস্যমৃত্যু IIT খড়গপুরের মেধাবী শ্যামের

ই গোপী: জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু খড়গপুরের আইটি পড়ুয়ার। মৃত পড়ুয়ার শ্যাম সন্তোষ আগরওয়ালের (২৪)। তিনি IIT খড়গপুরের স্থাপত্য ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের Master of Architecture (M.Arch) প্রোগ্রামের ছাত্র ছিলেন। ২০২৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। শ্যাম মূলত মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা।
কীভাবে মৃত্যু হয় শ্যামের?
হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জানান, ৩০ অগাস্ট পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শ্যাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হিরোশিমার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিত্সকদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যেই শ্যামের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে IIT খড়গপুর।
শ্যাম IIT খড়গপুর ক্যাম্পাসের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হল অফ রেসিডেন্সের আবাসিকও ছিলেন। পড়াশোনায় ভালো এবং প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্র হিসেবে পরিচিত শ্যাম ২০২৬ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি জাপানে ছিলেন।
শ্যামের মৃত্যুর খবর IIT খড়গপুরে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থাপত্য ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক তরুণ পড়ুয়ার এভাবে চলে যাওয়া গোটা IIT খড়গপুর সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। শ্যামের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার, বন্ধু, সহপাঠী এবং পরিচিতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে IIT খড়গপুর।
শ্যামের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবার, বন্ধু, সহপাঠী এবং পরিচিতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে IIT খড়গপুর। এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। শ্যামের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছে IIT খড়গপুর কর্তৃপক্ষ। জাপান থেকে তাঁর দেহ কীভাবে এবং কবে দেশে আনা হবে, সেই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এক তরুণ ছাত্রের অসময়ে চলে যাওয়ায় শোকস্তব্ধ তাঁর পরিবার, সহপাঠী এবং IIT খড়গপুরের গোটা শিক্ষামহল।
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