/আতঙ্কের খড়গপুর IIT: ৩৬-এই চরম সিদ্ধান্ত তরুণ অধ্যাপকের, কোয়ার্টারেই ঝুলছে দীপকের ঝুলন্ত দেহ-- খুন না আত্মহত্যা?

ই. গোপি: দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুর (IIT Kharagpur) ক্যাম্পাসে ফের ভয়ংকর ঘটনা। এবার অধ্যাপক কোয়ার্টার থেকেই উদ্ধার সহকারী অধ্যাপকের ঝুলন্ত দেহ। বুধবার দুপুরে খড়গপুর আইআইটি ক্যাম্পাস চত্বরে এই ঘটনা সামনে আসতেই শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য, ভয় ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃত অধ্যাপকের নাম ড. দীপক রেড্ডি পুলাগুরাম (Dr. Deepak Reddy Pullaguram)। তাঁর বয়স ৩৬ বছর। তিনি তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের বাসিন্দা।
ঘটনার বিবরণ
কর্মসূত্রে ড. দীপক রেড্ডি আইআইটি খড়গপুর ক্যাম্পাসেরই একটি আবাসিক কোয়ার্টারে থাকতেন। তিনি ওই আবাসনের ঘরে একাই ছিলেন। বুধবার সকাল থেকে তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়া এবং ঘর থেকে সাড়া না মেলায় সন্দেহ হয়। এরপরই দুপুর নাগাদ বিষয়টি নজরে এলে পুলিসে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে হিজলি ফাঁড়ি ও খড়গপুর টাউন থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কোয়ার্টারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পুলিস দেখতে পায়, ঘরের মধ্যে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে ওই অধ্যাপক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
তদন্তে পুলিস ও প্রাথমিক অনুমান
দেহটি উদ্ধারের পর পুলিস তা আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত ও ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, তরুণ এই অধ্যাপক আত্মঘাতী হয়েছেন।
তবে কেন তিনি এমন চরম পথ বেছে নিলেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও কারণ সামনে আসেনি। ঘটনার সময় বা ঘটনাস্থল থেকে কোনও চিরকুট বা সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে কি না, সে বিষয়েও পুলিসের তরফে নিশ্চিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। তরুণ ওই শিক্ষক কোনও মানসিক অবসাদ বা পারিবারিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন কি না, নাকি এর পেছনে কোনও পেশাগত টানাপোড়েন রয়েছে-- তা খতিয়ে দেখতে সবদিক খোলা রেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। মৃত অধ্যাপকের পরিবারকে ইতোমধ্যে হায়দরাবাদে খবর পাঠানো হয়েছে।
ক্যম্পাসে শোকেস্তব্ধ সহকর্মীরা
খড়গপুর আইআইটি-র মতো আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে একজন তরুণ ও সম্ভাবনাময় অধ্যাপকের এই আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সহকর্মী অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন। অত্যন্ত মেধাবী ও দায়িত্বশীল এই শিক্ষকের এমন পরিণতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরো ক্যাম্পাস চত্বরে বিষাদের পরিবেশ তৈরি হয়।
তদন্তকারী অফিসারদের আশা, খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক সময় ও কারণ স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি, প্রয়োজনে তাঁর মোবাইল ফোন ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নথিপত্র খতিয়ে দেখে এই রহস্যজনক মৃত্যুর কিনারা করার চেষ্টা করছে পুলিস।