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আতঙ্কের খড়গপুর IIT: ৩৬-এই চরম সিদ্ধান্ত তরুণ অধ্যাপকের, কোয়ার্টারেই ঝুলছে দীপকের ঝুলন্ত দেহ-- খুন না আত্মহত্যা?

Kharagpur IIT Proffessor mysterious death case: খবর পেয়ে হিজলি ফাঁড়ি ও খড়গপুর টাউন থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কোয়ার্টারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পুলিস দেখতে পায়, ঘরের মধ্যে গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে ওই অধ্যাপক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 29, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:07 PM IST
আতঙ্কের খড়গপুর IIT: ৩৬-এই চরম সিদ্ধান্ত তরুণ অধ্যাপকের, কোয়ার্টারেই ঝুলছে দীপকের ঝুলন্ত দেহ-- খুন না আত্মহত্যা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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